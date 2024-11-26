Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что россияне будут тратить больше времени на разминирование. В то же время ВСУ смогут провести ротацию.

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Как противопехотные мины усилят ВСУ

На Кураховском, Покровском и Торецком направлениях враг штурмует преимущественно небольшим количеством людей, то есть осуществляет пехотные атаки. На Лимано-Купянском направлении враг использует тяжелую технику и соответственно также пехоту.

Интересно! Издание The Washington Post пишет, что в течение последних лет в администрации Байдена не хотели идти на этот шаг, то есть передать Украине противопехотные мины, потому что этот тип оружия представляет большой риск, в частности, для мирных жителей – их разминирование опасное и дорогое.

А лучшая защита от пехоты – это заминированные поля, которые как раз можно заминировать с помощью американских противопехотных мин. Что важно, это можно делать дистанционно.

Уменьшит ли это возможности у россиян продвигаться? Существенно уменьшит. Им придется разминировать, можно дистанционно, но они увязнут в своих наступательных действиях. Даже если они уменьшат давление, у нас будет возможность проводить хотя бы частичную ротацию,

– подчеркнул Гетман.

Итак, противопехотные мины создадут трудности оккупантам и они не смогут ежедневно по 10 – 30 раз проводить штурмовые действия.