Ракетный обстрел Киева и Черкасчины: основное за 123 день войны

Уже 123 дня продолжается наша борьба с российскими захватчиками. Тяжелые бои идут на Востоке и Юге нашего государства, но мы демонстрируем настоящий героизм.

То, что важно и необходимо знать из событий сегодняшнего дня войны, 24 канал собрал в одном материале. Читайте дальше больше.

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20:10 Сергей Хлань рассказал, что в Херсонской области снова весь день слышны выстрелы и взрывы, горят леса. Оккупанты продолжают терроризировать население и давить на медиков и педагогов.

В Новой Каховке похитили директора ПТУ №14. Однако отпустили председателя Белозерского поселкового совета Антонину Чередник и депутата Владимира Посунько.

В Херсоне россияне открывают свой банк и создают так называемую "налоговую". По словам Хланя, в их действиях ощущается спешка. Очевидно, что из-за успехов ВСУ.

19:58 Журналисты утверждают, что лидеры G7 на саммите обяжутся оказывать бессрочную поддержку Украине. Речь идет о финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической сферах.

19:20 Оккупанты обстреляли школу в Торецке. Под вражеским огнем оказался Авдеевский коксохимический завод и сам город. Кассетные боеприпасы россияне применили в Гродовской общине, известно о по меньшей мере одном раненом.

19:54 Десантники из Николаевской бригады сбили российский элитный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его приземлили из ПЗРК "Игла".

19:18 Белорусский оппозиционер Павел Латушко считает, что силы специальных операций могут выполнить приказ Лукашенко о наступлении. Они занимались подавлением белорусских протестов в 2020 году. Число этих военных достигает до 6 – 12 тысяч.

18:38 По всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога. После 19:00 последовал отбой.

18:20 Вечерняя сводка Генштаба:

В Беларуси российские ДРГ готовятся к дальнейшим действиям на территории Украины.

Враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения своих войск.

ВСУ нанесли россиянам значительные потери в Донецкой области и заставили их отойти.

Оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск с южного направления.

18:10 Россияне запустили по Одессе 2 ракеты "Оникс". Их сбила противовоздушная оборона.

17:44 В районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксировали активность российских поисково-спасательных судов. Вероятно, из-за аварии на одной из платформ идет эвакуация.

Российские СМИ сообщают о ракетном ударе по "вышкам Бойко".

17:05 СМИ пишут, что Россию отделяют от дефолта считанные часы. Вечером истекает льготный период для выплат по пропущенным платежам по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов.

16:30 В Черкасской ОВА рассказали о состоянии пострадавших от российских ударов. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь в областной больнице Черкасс.

16:24 В Одессе зазвучала воздушная тревога, а затем местные жители сообщили о взрыве. СМИ пишут, что ПВО сбила российскую ракету.

16:00 Число пострадавших в результате атаки по Киеву возросло до 6. Из-под завалов извлекли тело погибшего.

Четверо травмированных, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. У двух человек легкие травмы, поэтому их будут лечить амбулаторно.

15:55 Кличко призыва киевлян не игнорировать воздушные тревоги. Мэр подчеркнул, что враг сатанеет, хочет запугать, посеять панику и отчаяние.

15:43 Ночью 26 июня россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. Они разрушили частный дом, а находившихся в нем супругов завалило обломками. Однако спасатели смогли извлечь и спасти людей.

15:21 По информации СМИ, НАТО планирует наибольшее развертывание своих сил со времен Холодной войны. Этот вопрос якобы должен рассматриваться на саммите в Мадриде.

Все из-за российской агрессии против Украины и громких заявлений о возможности нападения и на другие страны.

14:39 Российские пропагандисты заявили, мол, украинская сторона пытается выдать за цели ракетных ударов жилые дома. Россияне цинично врут, что якобы россияне стреляли по заводу, находящемуся поблизости.

14:30 В Черкасской ОВА заявили о 2 "прилетах" неподалеку от областного центра. К сожалению, один человек погиб, еще 5 – пострадали.

14:31 В Офисе Президента призвали саммит G7 отреагировать на удары по Киеву. Санкции должны быть более жесткими и включать газовое эмбарго. Для Украины попросили больше тяжелого вооружения.

14:25 Байден отреагировал на ракетные удары по Киеву. Он подчеркнул, что это еще одно проявление варварства России.

13:49 В Германии стартует саммит G7. Во время него премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали продвигать поддержку Украины. Они знают, что от безопасности Украины зависит безопасность всей Европы, если не всего мира. Поэтому сделают все возможное для того, чтобы способствовать нашей победе в войне, развязанной Россией.

13:25 7-летней девочке, пострадавшей от ракетного удара в Киеве, уже провели операцию. Медсестра рассказала, что девочка находится в нормальном состоянии и в сознании.

13:19 Российские военные продолжают наращивать свое присутствие на территории Беларуси. Об этом сообщили в ГУР. Данные разведки свидетельствуют о том, что российские военные вернутся на территорию страны. По крайней мере об этом уже сообщили руководителям учреждений, а также организаций Гомельской области.

13:17 Нашим военным удалось сбить беспилотник россиян. Он в Николаевской области проводил разведку. Об успешном "приземлении" вражеского БпЛА рассказали в ОК "Юг".

12:47 Оккупанты в Энергодаре делают все возможное для того, чтобы хоть немного укрепить свои позиции. Для этого они уже начинают рыть окопы вблизи ЗАЭС, рассказывает городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

12:33 Российские захватчики несут серьезные потери в небе. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что наши военные в основном сбивают новые самолеты врага.

12:32 Президент Молдовы Майя Санду объявила, что планирует посетить Украину. Правда, никаких подробностей своего предстоящего приезда она не озвучила.

11:56 Во время воздушной тревоги взрывы раздавались также в Черкасской области. В ОВА уже подтвердили о двух случаях и призвали оставаться в укрытии до отбоя.

11:54 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказал предположение относительно ракетных атак. По его словам, российские захватчики могут целый день обстреливать Киев. Поэтому к этому нужно быть готовыми и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Это, к слову, касается всех жителей Украины.

11:44 Известно, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву пострадала жительница Северодонецка. Она как раз перебралась в столицу, чтобы спастись от тех ужасов, которые в ее дом принесли оккупанты.

11:31 К сожалению, взрывы в Киеве снова прогремели. И это в очередной раз произошло во время объявления воздушной тревоги. Жители столицы сообщили о том, что слышали похожие на взрывы звуки, по меньшей мере, трижды. Мэр Виталий Кличко ситуацию пока не комментировал.

11:23 Появилась также информация о 35-летней женщине, которую вытащили из-под завалов. Ею оказалась гражданка России, которая вышла замуж за украинца и воспитывала вместе с ним дочь. К слову, 7-летняя малышка также пострадала. Она сейчас находится в клинике "Охматдет".

11:07 Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что по Киеву враг нанес удар с Каспийского моря. Он также предположил, что ракеты россияне выпустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

10:49 В Киеве удалось достать из-под завалов женщину, которая пострадала в результате атаки по многоэтажке. Но пока не известно, в каком состоянии находится потерпевшая.

10:45 Во многих областях Украины снова прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены и находитесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.



Воздушную тревогу объявили ​​во многих областях Украины / Карта vadimklimenko

10:24 В разведке Великобритании подчеркнули, что России еще рано радоваться. По мнению аналитиков, захват под свой контроль Северодонецка – не победа оккупантов на Донбассе. В то же время это значительный успех, которого удалось добиться только благодаря безумным потерям.

09:44 Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил дополнительную информацию о ракетном ударе по Сарнам. По состоянию на 26 июня известно о том, что под завалами обнаружили еще одного погибшего. Так, жертвами вражеской атаки стали уже четыре человека.

09:42 Виталий Кличко объяснил, с чем могут быть связаны ракетные обстрелы Киева. Он отметил, что Путин любит символы, поэтому 26 июня враг атакует нашу страну из-за саммитов НАТО, а также G7.

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09:24 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты ночью обстреляли Харьков. Речь идет о жилых районах Немышлянский, а также Холодногорский. Били захватчики по гражданской инфраструктуре города.

09:21 Российские военные продолжают беспощадно обстреливать Лисичанск. Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в городе уже упала телебашня.

09:10 В Генштабе ВСУ сообщили об актуальных потерях врага по состоянию на 26 июня. Уже известно о 34 850 российских захватчиках, которые с начала полномасштабного вторжения пополнили ряды "двухсотых".



Актуальные потери врага по состоянию на 26 июня / Инфографика Генштаба

09:06 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что вечером с 20 до 21:00 оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину. В общей сложности было три "прилета". К счастью, никто не пострадал и обошлось без разрушений. Ночь на Сумщине была спокойной.

08:51 В ГСЧС показали новостройку, которая подверглась ракетному удару от россиян. На фото можно увидеть выбитые окна, а также разрушенные последние этажи здания. Кроме того, враг буквально уничтожил кровлю.

08:39 Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что враг попал не только в многоэтажку. По его словам, атаки подвергся также детский сад. Теперь на его территории вместо качелей воронка на 7 метров.

08:30 Начальник ГУР Кирилл Буданов дал интервью. В нем он рассказал, как ВСУ продолжит оборону после отхода из Северодонецка. Он подчеркнул, что в настоящее время наши войска занимаются тактической перегруппировкой. Речь идет об их отходе на более выгодные позиции. Это позволит военным достичь тактического превосходства.

08:24 Вскоре мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами дома все еще находятся люди. На данный момент известно о двух жителях, которые были госпитализированы.

08:17 В ГСЧС сообщили о том, что одна из вражеских ракет попала в 9-этажку в Киеве. В результате три последних этажа жилого дома были разрушены. Кроме того, вспыхнул пожар на площади около 300 квадратных метров.

08:02 Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил еще немного подробностей ракетного удара по столице. Он отметил, что в небе над городом силам ПВО удалось сбить одну из вражеских ракет. Ее обломки упали на окраине одного из сел, недалеко от Киева.

07:54 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится пригласить Владимира Зеленского в свою страну. Как сообщают СМИ, визит намечен на октябрь. И во время него главу нашего государства планируют познакомить с Елизаветой II.

07:15 В Генштабе ВСУ опубликовали утреннюю сводку от 26 июня. В ней сообщили о том, что враг наступает на села близ Славянска. Кроме того, он делает все возможное для того, чтобы окружить наших военных недалеко от Лисичанска.

07:05 Мэр Киева Виталий Кличко вскоре опубликовал дополнительную информацию о ракетных обстрелах. Он отметил, что после вражеской атаки из двух домов эвакуируют мирных жителей.

06:41 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тихой эвакуации мирных жителей из Лисичанска. Он отметил, что она продолжается. 13 жителей города, который ежедневно обстреливает враг, уже выбрались в Днепр. Среди них – трое детей.

06:24 Тревожным было утро для жителей Киева. В столице около 06:24 прогремели сразу четыре взрыва. Известно, что враг нанес ракетные удары по Шевченковскому району города. Это подтвердил мэр Виталий Кличко.

05:38 По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены звучали на Востоке и на юге страны, а затем угроза ракетного удара распространилась на всю ее территорию.

Не пренебрегайте собственной безопасностью. Переходите сразу же к укрытиям, когда раздаются сирены. Находитесь в убежище до тех пор, пока не появится сообщение об отбое. Это может спасти вам жизнь.



По всей Украине раздались воздушные тревоги / Скриншот карты vadimklimenko

04:51 В ОК "Юг" также рассказали, что в регионе враг увеличил интенсивность обстрелов. Враг атакует с РСЗО, а также авиации. Известно, что по нашим позициям нанесли 4 авиаудара.

04:24 ВСУ продолжают эффективно уничтожать врага на Юге. Наши военные за прошедшие сутки там нанесли 5 авиаударов. В результате удалось уничтожить 24 оккупантов, танки, а также вражеские склады боеприпасов.

02:18 Российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. В результате атаки в городе вспыхнули пожары. Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова рассказала также о раненых.

01:53 Владимир Путин отменил свою поездку в белорусский город Гродно. Напомним, что он расположен в 20 километрах от Польши. Об этом рассказал сам Александр Лукашенко в ходе встречи с российским диктатором.

00:46 ВСУ нанесли удар по врагу с HIMARS. Благодаря этому удалось уничтожить много российскиой техники, а также офицеров войска страны-агрессорки.

ВСУ с HIMARS метко уничтожили врага: смотрите видео

00:12 Вечером 25 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Сарнам на Ровенщине. В ОВА показали видео, а также масштабы разрушений. Напомним, что враг попал в СТО, а также автосервис. По предварительным данным, погибли три человека, а еще четверо получили ранения.