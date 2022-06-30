Большой обмен защитников "Азовстали", ракетный удар по Николаеву: основное за 126 день войны

В Украине продолжаются 126-е сутки полномасштабного российского вторжения. Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно защищать нашу землю от врага, а от героизма нашего народа в восторге весь мир.

Каждый новый день делает нас на шаг ближе к победе над оккупантами. О главных событиях 29 июня читайте в материале 24 канала.

Кстати Войско России на Юге испытало плановое "сокращение": какой была ситуация в регионе 28 июня

23:53 Сестра пленного командира "Волыны" Татьяна Харько сообщила, что, освобожденные азовцы очень счастливы, что вернулись домой. Вместе с тем, они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Практически все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливые. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре,

– сказала представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали".

22:49 В результате обстрелов оккупантов поврежден магистральный газопровод под Родами, что на Запорожье.

Без газоснабжения 29 июня осталась Ореховщина. В ближайшие дни из-за этого повреждения без газа также останутся Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов.

22:48 Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал, что Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС и вернула более сотни наших военнослужащих домой. Основные тезисы президента:

1 июля Украина представит карту действий, где будет указано, что должны сделать государственные институты, чтобы мы выполнили свою часть работы на пути к членству в ЕС;

призвал государства НАТО ускорить поставки систем противоракетной обороны для Украины и значительно усилить давление на Россию;

мы вернули домой 144 украинских воинов из российского плена: 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил, 28 – армии, 17 – пограничников, 9 – из терробороновцев и 1 – полицейского.

Обращение Зеленского за 29 июня: смотрите видео

22:46 Независимая экспертка по ядерной энергетике Ольга Кошарная сообщила, что оккупанты хотят выключить на ЗАЭС охлаждение. Объяснила также, что это может быть информационно психологической атакой на украинцев.

22:30 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что оккупанты обстреляли Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Хотинскую общины. В общем – один человек погиб, четверо получили ранения.

21:52 Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что московские генералы сегодня думают о том, как бы им бежать из Украины, но не о том, чтобы открывать второй или третий фронт.

21:25 Директор Национальной разведки Аврил Хейнс убежден, что Путин до сих пор планирует захватить большую часть Украины. Высокопоставленный представитель американской разведки заявил, что сейчас картина остается "весьма мрачной".

21:13 У МАГАТЭ исчезла удаленная связь с системами на Запорожской атомной электростанции. Эта АЭС уже 4 месяца находится под контролем российских оккупантов. О потере контакта заявил 29 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Он отметил, что это произошло уже не впервые. В частности, один такой инцидент уже был меньше месяца назад.

20:40 В рамках обмена на дом вернулась также одна защитница "Азовстали". Остальные женщины все еще находятся в плену оккупантов.

Актуально Герои вернулись домой: первые фото освобожденных из плена бойцов "Азовстали"

19:57 В Украине не собираются мобилизовывать женщин и бросать их в зону боевых действий. Это очередная чушь, которую бросают российские оккупанты. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

19:36 Угроза нападения со стороны Беларуси остается высокой. Прихвостни оккупантов запланировали очередные военные учения.

19:09 В Сумской области украинские пограничники обезвредили ударный российский дрон, который содержал взрывчатку. Очевидно, враг планировал сбросить эту взрывчатку на украинских защитников.

18:59 Оккупанты продолжают пытаться блокировать донецкий Лисичанск и взять под контроль местный участок автодороги, которая соединяет город с Бахмутом. Россияне пытались задействовать ДРГ, но успеха не имели.

18:35 Информационная война России против Украины длится очень долго. Но недавно стало известно, что враг готовится провести мощную информационную атаку. Так, Кремль хочет сыграть на доверии украинцев к ВСУ и волонтерам.

18:01 Россияне продолжают усиливать свои позиции на острове Змеиный. Угроза ракетного обстрела с Черного моря также остается высокой. После шторма корабельная группировка врага пополнилась одним большим десантным кораблем.

Что касается угрозы ракетных обстрелов Украины с Черного моря, то она остается высокой. Враг держит в акватории моря около 15 крылатых ракет.

17:49 Североатлантический альянс сделал открытое обращение к России и Беларуси. Там решительно осудили действия двух государств и сделали важный призыв к ним.

17:29 Украина и Россия провели самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны. Во время этого обмена домой удалось вернуть сразу 144 защитников Украины, большинство из которых – защитники "Азовстали".

В целом во время этого обмена Украине удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 бойцов военно-морских сил;

28 бойцов Вооруженных Сил Украины;

17 бойцов Государственной пограничной службы Украины;

9 бойцов территориальной обороны;

1 бойца Национальной полиции Украины.

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17:25 Российские оккупанты за сутки, 29 июня, выпустили по Одесщине уже 5 крылатых ракет. По меньшей мере две из них удалось уничтожить, а еще одна – попала в морское побережье. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что россияне изменили тактику и теперь атакуют из стратегической авиации.

16:53 Европейский суд по правам человека 29 июня принял новый иск против России. Заявку наше государство подало за 6 дней до этого. Это далеко не первое дело, в котором Украина пытается привлечь Россию к ответственности.

16:33 На фоне ракетного удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге некоторые торговые центры столицы будут работать по новым правилам. В первую очередь, нововведения касаются работы в условиях воздушной тревоги.

Так, некоторые ТРЦ будут закрываться, а посетителей и персонал будут призывать эвакуироваться. Решение призвано сохранить жизни и здоровье людей.

16:01 Украинские артиллеристы нанесли удар по позициям российских войск. Им удалось уничтожить батарею самоходных артиллерийских установок "Акация".

15:42 Лидеры НАТО согласовали новую Стратегическую концепцию и дальнейшие планы. Альянс также пришел к выводу, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом регионе. Тем временем Владимир Зеленский, выступая перед членами НАТО на саммите в Мадриде, подчеркнул, что лидеры Альянса могут помочь Украине закончить эту войну победой. Для этого Украине нужна современная противоракетная и противовоздушная обороны.

15:15 В результате российских обстрелов Харьковщины погиб житель Изюмского района, пять человек ранены, из которых:

одна жительница Изюмского района,

четверо жителей Чугуевского района, среди которых 11-летняя девочка.

15:00 В результате вражеских обстрелов в Чугуевском районе ранения получил ребенок 11 лет и еще трое взрослых.

14:43 Жители Одессы сообщили о мощном взрыве около 13:00. Украинские военные сообщили: враг запустил по Одесской области ракету, однако ее удалось уничтожить силам ПВО.

14:20 Российские оккупанты ударили по Днепру крылатыми ракетами. Удар пришелся по окраине города.

14:02 Все больше мировых лидеров приезжают в Украину, чтобы своими глазами увидеть те разрушения, которые несет Россия. Одним из них стал президент Индонезии Джоко Видодо. Во время своего визита в Украину он решил посетить Ирпень.

13:46 Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Бренсон посетил Украину. Он побывал в Гостомеле и поинтересовался аэродромом ГП "Антонов". В частности, возможностями его восстановления.

Ричард Бренсон посетил Украину / Фото из телеграма Тараса Думенко

13:40 Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов. Туда попал и самый богатый человек России в 2021 году – олигарх Владимир Потанин.

13:30 Власть Николаева рассказала, что россияне выпустили по городу до 10 ракет за полчаса. Уже известно о 4 погибших и 5 раненых.

13:25 Во время удара по СТО в Днепре погибли гендиректор и главный бухгалтер. Они не спустились в укрытие.

13:22 В Одессе прогремел мощный взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу.

12:45 Спасатели напомнили, что делать в ТЦ во время воздушной тревоги:

Все должны немедленно покинуть помещение.

Если в ТЦ нет укрытия, например паркинга или подвала, нужно идти в соседние здания.

Администрация ТЦ должна обеспечить эвакуацию. В частности, максимально помочь, чтобы люди покинули помещение.

12:43 Зеленский выступил на саммите НАТО в Мадриде. Президент подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от Альянса.

Он озвучил цели государства-агрессора: Россия не остановится на Донбассе или на Юге. Она хочет сломать НАТО. Кроме того, Кремль угрожает голодом и энергетической нестабильностью. Именно поэтому Россию необходимо изолировать.

Смотрите выступление Зеленского на саммите НАТО:

12:22 В Киев прибыл президент Индонезии Джоко Видодо. Он должен встретиться с Зеленским и посетить Ирпень.

Политик говорит, что потом поедет в Москву и попытается уговорить Путина прекратить огонь.

11:52 В Харькове снова прогремели взрывы. Их слышали в двух районах города. Объявили воздушную тревогу, людей просят не выходить из укрытий.

11:03 Зеленский в очередной раз подчеркнул, что чрезвычайно важно официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Это позволит изолировать страну и остановить войну.

Президент отметил, что с Россией следует разговаривать на языке санкций. Жесткость ограничений позволит остановить государство-террориста.

10:40 Спасатели, которые разбирали завалы в Кременчуге, травмировались из-за смещения плиты. Троих забрали в больницу.

10:20 В результате "прилета" по Днепру 28 июня ранения получили 7 человек, среди которых – 6-летний мальчик. Ребенка задело стеклом от разбитого окна. Двое пострадавших госпитализированы.

10:15 В Николаеве разрушения получили верхние этажи дома: от третьего по пятый. Кроме того, от вражеской атаки повреждены 10 частных гаражей. В ГСЧС говорят о четырех погибших и двух пострадавших.

Последствия удара по многоэтажке в Николаеве / Фото ГСЧС:

10:01 В Днепре были слышны взрывы, а впоследствии объявили воздушную тревогу.

09:48 Мэр Кременчуга Виталий Малецкий рассказал о состоянии пострадавших во время удара по ТРЦ. 25 человек – в стабильном состоянии. Одну девушку на реанимобиле пришлось отвезти в больницу в Киеве. Также одного пострадавшего планируют транспортировать в Полтаву.

09:10 В Донецкой области – дефицит не только воды для питья, но и для бытовых нужд. Жителям приходится буквально пить то, чем моются.

В Горловке воду для населения начали набирать не из скважин. Оккупанты использовали ртутное водохранилище.

09:00 ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов, за последние сутки – 200. Больше всего потерь враг понес на Бахмутском направлении. Кроме того, обезвредили тысячи единиц вражеской техники.



Потери врага по состоянию на 29 июня / Инфографика Генштаба

07:53 Виталий Ким сообщил, что россияне попали в многоэтажку в Николаеве. Уже известно о двух погибших и троих раненых. Кроме того, ранение получил работник ГСЧС.

07:30 Утренняя сводка Генштаба:

Белорусские войска в Гомельской области проводят военное собрание: проверяют боевую готовность.

Оккупанты наступают на Славянск, Лисичанск и Бахмут. Они стремятся окружить Лисичанск, чтобы потом полностью захватить его.

Россияне развернули зенитную ракетную батарею С-300ВМ на Николаевском направлении.

07:08 Под завалами СТО в Днепре нашли двоих погибших мирных жителей – мужчину и женщину. Кроме того, на территории предприятия обнаружили обломки ракеты "Калибр".

06:50 Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрывы в городе. Он отметил, что на место уже выехали спасатели и медики. Людей просили оставаться в укрытиях.

06:19 В Николаеве и Херсоне жители сообщили о звуках взрывов. На Юге объявили воздушную тревогу.

04:48 В результате обстрела Николаева разрушен жилой дом и зерновой склад. Вспыхнул пожар. Один человек получил легкие осколочные ранения.

04:44 6 стран из Совбеза ООН осудили ракетные удары России по гражданским объектам в Украине. В частности, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США.

03:11 ВСУ в очередной раз отметили опасность "отдыха" у Черного моря. В море есть много вражеских мин, поэтому гражданским пока следует воздержаться от отдыха там. Кроме того, напомнили, что российские ракеты накануне попали в побережье.

02:59 За прошедшие сутки украинские защитники на Юге позаботились, чтобы изрядно "сократить" вражеское войско. В целом уничтожили:

22 оккупантов;

"Ураган" – реактивная система залпового огня;

3 единицы бронированной и 5 другой автомобильной техники;

2 склада боеприпасов.

02:08 Россияне 28 июня обстреляли Сумскую область. Стреляли по населенным пунктам Великописаревской общины, а по Краснопольской и Миропольской общинам выпустили около 20 ракет с вертолетов.

Кроме того, захватчики открывали огонь из "Градов". На территории Краснопольщины зафиксировали 30 прилетов. Впоследствии по селам враг стрелял из САУ, пулеметов и станкового гранатомета.

К сожалению, два человека погибли, трое – ранены.