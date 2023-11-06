"Прибыл через 2 минуты после прилета": командир 128 бригады опоздал на награждение

В пятницу, 3 ноября, россияне нанесли ракетный удар по личному составу 128 бригады на Запорожском направлении. По данным СМИ, комбриг опоздал на награждение, пришел уже после прилета.

Журналисты со ссылкой на собственные источники в 128 бригаде сообщили, что комбриг Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии, организованное вблизи линии фронта на Запорожье.

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Комбриг 128 бригады опоздал на награждение

Так, по данным СМИ, военнослужащие ждали комбрига более получаса, а затем произошел прилет, в результате которого есть погибшие и раненые.

Один из наших собеседников отметил, что сначала награждение запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 случился российский удар. Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после прилета,

– пишет hromadske.

Источник также отметил, что оккупанты следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты "ошиблись и попали в здание позади военных", ближе к дороге.

И значит, все те, кто стоял ближе к дороге, они все 200-е. А личный состав, который должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв поменьше,

– утверждает один из источников.

Также собеседник отметил, что многие военные получили ранения от обломков.

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Сколько украинских защитников погибло

В 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде сообщили, что в результате ракетного удара погибли 19 бойцов.

Также подчеркнули, что сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии.

Обстоятельства трагической гибели военных из 128 бригады и мирных жителей уже расследует ГБР. В органе отметили, что инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память и слава Героям!