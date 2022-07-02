Освобождение Ивановки, обстрел Славянска: основное за 129 день войны

В течение 129 дней украинские воины противостоят российским захватчикам. Наиболее напряженная ситуация – на Востоке и Юге Украины.

Самые главные события субботы, 2 июля, 24 канал собрал в одном материале. О том, что происходило на военном и политическом фронтах – читайте ниже.

К теме ОБСЕ сворачивает миссию в Украине, а США дают новый пакет помощи: основное за 128 день войны

23:25 В Лондоне отреагировали на угрозы боевиков на Донбассе казнить 2 британцев, которые находятся в российском плену. Министерство иностранных дел Великобритании осудило действия оккупантов и заявило, что постоянно контактирует с правительством Украины по делам пленных.

22:50 Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент призвал людей помогать армии, волонтерам и всем, кто в этом нуждается. Основные тезисы Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины:

рассказал о конференции в Лугано в Швейцарии, которая начинается в понедельник – это масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению Украины;

война продолжается – но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, а еще исторически, концептуально – чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломать – ничем, никем и даже жестокой войной;

жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта, на Донбассе – эпицентр, а также враг усилил активность на Харьковщине;

ВСУ освободили от оккупантов Ивановку Херсонской области и давят на Юге Украины.

Обращение Зеленского за 2 июля: смотрите видео

22:46 В Минобороны Украины показали мощный удар по врагу. Вероятно, ВСУ ударили реактивной системой залпового огня.

ВСУ атаковали врага: смотрите видео

22:03 Глава Минобороны Чехии Яна Черноховова приехала в Украину. Министр посетила Львов и Тернопольщину. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что говорили о войне и помощи Украине.

21:40 В Краматорском городском совете рассказали, что россияне выпустили по городу 2 снаряда РСЗО "СМЕРЧ". К счастью, они не разорвались, там работает взрывотехническая служба. Предварительно – без жертв.

21:12 Во время воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.

20:25 В Сергеевке в Одесской области завершили спасательные работы по разбору завалов и поиску тел. Общее число погибших в результате российской атаки – 20 человек. Из-под завалов спасли 8 человек.

20:06 Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты обстреляли деокупированные населенные пункты Херсонской области, в частности Нововоронцовку, Осокоровку. Князевку, Белую криницу и Белоусово.

19:58 В Павлограде Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Огонь удалось погасить, но причины возгорания устанавливают. Связан ли пожар с информацией о возможных "прилетах" по городу – пока неизвестно.

19:17 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметился очередной порцией заявлений и приказал взять под прицел центры принятия решений "противников Минска". Также диктатор обвинил Запад в намерениях якобы аннексировать территорию Беларуси, а Украину – в "нацизме". Однако Лукашенко добавил, что воевать с Украиной не хочет.

18:58 В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области на пляже взорвалась мина. К сожалению, один человек погиб, еще один получил контузию.

18:47 В ГСЧС сообщили, что во время утреннего обстрела Николаевской области оккупанты попали в спортивную базу Дома культуры поселка Первомайское. Огонь тушили почти 3 часа.



Последствия обстрела Первомайского / Фото ГСЧС

18:30 Генштаб ВСУ сообщил об освобождении украинскими воинами поселка Ивановка в Херсонской области.

Также Генштаб сообщил об успешном отражении вражеского наступления в районе населенного пункта Богородичное неподалеку от Славянска. Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Дементиевки Харьковской области, однако тоже безуспешно. Остановить наступление врага удалось и в районе Новомихайловки.

18:05 В Мелитополе российские оккупанты начали похищать мужчин прямо с улиц. У местных есть две версии причин этого – либо оккупанты проводят принудительную мобилизацию, либо настолько боятся сопротивления местных жителей, что проводят усиленную фильтрацию.

17:40 На Донетчине изменили время комендантского часа. Теперь запрет на передвижение по улицам и светомаскировочный режим в области будут действовать ежедневно с 22:00 до 4:00.

17:01 Во время воздушной тревоги в Павлограде прогремели взрывы.

16:54 В Кременчуге попрощались с двумя жертвами ракетного удара по торговому центру "Амстор". Горожане попрощались с 48-летней Оксаной Фыркало, которая во время ракетного удара была в салоне бытовой техники и с 29-летней Оксаной Поштарекно, которая работала в этом салоне. Последнюю похоронят на родной Черкасщине. Женщина прожила в Кременчуге 10 лет.

16:42 Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне утром выпустили 10 ракет "Оникс" по Николаеву. Их запустили из ракетного комплекса "Бастион" с территории оккупированной Херсонщины.

Оккупанты атаковали несколько инфраструктурных объектов, среди которых и порт.

16:37 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не стоит исключать попытки повторного наступления на Николаев. Однако глава военной администрации отметил, что россияне боятся идти в наступление, потому что почувствовали на себе мощность ВСУ.

16:12 Городской совет Мариуполя сообщил, что около 10 тысяч мирных жителей города сейчас находятся в тюрьмах на территории псевдореспублики в Донецкой области – в двух тюрьмах в Еленовке, в Донецком СИЗО и Макеевке. Мариупольцев содержат в ужасных условиях и пытают.

15:51 Представитель Нацгвардии Руслан Музычук опроверг фейк от Рамзана Кадырова о том, что оккупанты и боевики якобы окружили Лисичанск и зашли уже якобы в центр города. Музычук отметил, что Лисичанск находится под полным контролем украинских войск, ожесточенные бои продолжаются на окраинах города.

15:47 Кременчугский горсовет решил увеличить размер материальной помощи семьям погибших в результате удара России по ТРЦ "Амстор" до 100 тысяч гривен. Также горсовет поможет с похоронами погибших.

15:19 Полтавская ОВА сообщила о завершении разбора завалов торгового центра "Амстор" в Кременчуге. Очередное военное преступление России унесло жизни 22 человек. Спасатели обнаружили 29 фрагментов тел. Точное количество жертв устанавливают.

15:09 Михаил Подоляк отреагировал на словосочетание "усталость от Украины", которое часто распространяют российские и международные СМИ. Советник главы ОП назвал это высказывание очередным нарративом России, чтобы отвлечь внимание от ее военных преступлений.

Похожую позицию озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что этот нарратив имеет целью подчеркнуть неполноценность украинской нации. На самом деле внимание мира приковано к войне в нашем государстве.

14:58 Нардеп Олег Дунда подчеркнул, что после введения визового режима с Россией, нужно рассмотреть вопрос визового режима с Беларусью, которую страна-оккупант использует для ведения войны против Украины. Политик отметил, что Россия может использовать белорусские паспорта для отправки в Украину диверсионно-разведывательных групп через разные границы.

14:52 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям, связанным с угрозой вторжения Беларуси. О любой опасности украинцев предупредят заранее.

Также Подоляк отметил, что информация о возможном нападении больше выглядит как инструмент, которым Россия стремится увеличить панические настроения в Украине.

14:46 В Госпогранслужбе предупредили об очередях на границе Польши и Украины. Причиной этого является то, что украинцы, которые из-за войны выехали в Европу, сейчас массово возвращаются домой.

14:20 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину еще минимум за год до нападения. Глава немецкого правительства констатировал, что, к сожалению, все свидетельствует о том, что российский диктатор готов к длительным боевым действиям.

14:02 Первый замглавы МВД Евгений Енин предупредил о возможных провокациях со стороны Беларуси с привлечением диверсионно-разведывательных групп. Причиной этого является желание России втянуть Беларусь в войну. За это правоохранители ведут усиленное патрулирование на блокпостах.

13:31 СБУ нейтрализовала агентурную сеть России, работу которой координировала директор одной из школ Киева. Ей обещали должность "министра образования" в случае захвата столицы и создания оккупационной администрации.

13:30 В Макеевке, которую россияне оккупировали еще в 2014 году, раздались взрывы. Что случилось – неизвестно. Однако это не первый раз жители ранее оккупированных территорий слышат взрывы. ВСУ уже наносили удары по складам оружия россиян на Донбассе.

13:20 В МВД сообщили, что за прошедшие сутки россияне 27 раз обстреляли Луганскую область. К сожалению, есть пострадавшие среди местного населения.

12:28 Украинские пограничники нашли в Черниговской области внешний накопитель, в котором хранилась информация о российском подразделении военных из Московской области. На документах есть данные о том, что оккупанты готовились к вторжению в Украину. Кроме того, там собраны все их личные данные. Эта находка поможет привлечь преступников к ответственности.

Кстати, часть вражеских файлов с грифом "секретно".

12:35 Мэр Львова Андрей Садовый провел совещание из-за угрозы нападения из Беларуси. Военное и гражданское руководство города обсудило механизм действий в случае эскалации. Во Львове договорились создать штабы обороны в каждом районе, а также сформировать стратегический резерв продуктов. Это нужно на случай, если враг заблокирует пути поставки.

12:33 В небе над оккупированной Чернобаевкой заметили густой дым, а местные жители сообщили о серии взрывов. Пользователи сети шутят, что начался "новый сезон любимого сериала".

11:25 В ГПСУ сообщили, что россияне обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из РСЗО, САУ и минометов. Повреждения получила гражданская инфраструктура, частные дома и хозяйственное здание.

11:19 Украинские военные взорвали склад с российскими боеприпасами на Востоке страны. В Генштабе опубликовали мощное видео момента удара.

ВСУ атаковали российский склад боеприпасов: видео

11:13 В оккупированном Бердянске со дна моря подняли потопленный российский десантный корабль "Саратов". Обгоревшее и уничтоженное судно вытащил огромный кран. Напомним, что украинские военные атаковали корабль еще в марте. С тех пор судно лежало на дне.



Со дна Черного моря подняли российский корабль "Саратов" / Фото телеграм-канала "Запорожье. Инфо"

10:37 В МВД рассказали, что после объявления воздушной тревоги в Одесской области ни один житель 9-этажки в Сергеевке не пошел в укрытие. Все просто проигнорировали сообщение об угрозе ракетного удара. Как следствие – погиб 21 человек.

10:27 В оккупированном Токмаке Запорожской области российские военные под наркотиками и алкоголем пытались поделить награбленное. Конфликт завершился смертью 4 оккупантов. Еще 10 путинских солдат получили ранения.

10:25 Разведка Великобритании установила, что ТРЦ "Амстор" в Кременчуге россияне атаковали крылатой ракетой Х-32. Это оружие непригодно для высокоточных ударов.

09:14 За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 120 российских оккупантов. Больше всего вражеской техники и личного состава наши защитники уничтожили на Бахмутском направлении. Общие потери захватнической армии составили:

личного состава – 35 870 бойцов;

танков – 1 582 (+4 за прошедшие сутки) единиц,

боевых бронированных машин – 3 737 (+1) единиц,

артиллерийских систем – 800 (+4) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

средств ПВО – 105 (+0) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 186 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) единиц,

крылатых ракет – 144 (+1) единица,

кораблей / катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 614 (+4) единиц,

специальной техники – 61 (+0) единица.

08:29 Луганскую область вражеские войска атакуют с разных сторон. 1 июля наши защитники отбили 2 массированных штурма в направлении Верхнекаменки и желатинового завода. Там россияне пытались провести разведку боем, однако ВСУ не позволили им этого сделать.

08:01 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за минувшие сутки российская армия убила в области 4 мирных жителей Славянска. Еще 11 гражданских получили ранения.

07:55 Российские оккупанты очень боятся украинского движения сопротивления на Херсонщине. Поэтому вражеское руководство передвигается только с большим количеством охраны.

07:37 Актуальная сводка Генерального штаба о ситуации на фронте:

на Харьковском направлении оккупанты ведут штурм возле Кочубеевки – Дементиевки;

враг ведет оборонительные действия на Славянском направлении и пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения. Кроме того, россияне пытались штурмовать Богородичное, но безрезультатно;

оккупационное войско наступало на Верхнекаменское, но благодаря эффективным действиям ВСУ было вынуждено отойти;

россияне обстреливали позиции украинских военных почти на всех направлениях;

в Беларуси врачам запретили выезжать из страны.

06:57 Некоторые пострадавшие в результате вчерашнего ночного ракетного удара по Одесской области находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди них есть дети. Медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.

05:36 Алексей Арестович заявил, что в случае необходимости ВСУ ударят по Керченскому мосту. Однако для этого они будут выбирать лучший момент – чтобы нанести максимальный ущерб России. В то же время сейчас, по словам советника главы Офиса Президента, у нас нет вооружения, которое могло бы атаковать мост из оккупированного Крыма в Россию.

04:55 Российская авиация снова атаковала Одесскую область. К счастью, вражескую ракету Х-1 сбили украинские зенитчики, так что смертоносный снаряд не наделал беды.

04:08 Во время воздушной тревоги в Харькове и Николаеве услышали взрывы. Местные телеграм-каналы сообщили о пожаре в Харькове. Пока официальной информации нет. В то же время, взрывы в Николаеве подтвердил мэр Александр Сенкевич.

03:31 Вражеское войско усилило количество авиаударов по Югу Украины. Наши воины не заставили ждать с ответом и атаковали российские склады с боеприпасами, опорный пункт и скопление силы и техники. В целом оккупанты потеряли на этом направлении:

27 солдат;

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

самоходную гаубицу "Мста-С";

3 единицы бронированной и автомобильной техники;

3 полевых склада боеприпасов.

03:10 Украинские военные продолжают зачищать Змеиный остров от того, что оставили российские оккупанты. За день ВСУ уничтожили РСЗО "Град", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники и автоцистерну.

02:52 Американские СМИ заявили, что сопротивление на оккупированной Херсонщине растет. Оно может перерасти в реальную партизанскую войну. Это станет серьезной проблемой для россиян, ведь у них уже нет достаточно сил на Юге Украины, чтобы контролировать регион.