Поражено "Ямал": где расположен 13-й судоремонтный завод в Севастополе

Накануне, 23 марта, Силы обороны нанесли удар по объектам Черноморского флота России в Севастополе. В частности, атаковали 13-й судоремонтный завод, где был пришвартован большой десантный корабль "Ямал".

В ГУР уже подтвердили, что "Ямал" получил критические повреждения. Где расположен 13-й судоремонтный завод, рассказывает и показывает на карте 24 Канал.

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13-й судоремонтный завод на карте

13-й судоремонтный завод расположен во временно оккупированном Севастополе, в частности, Килен-бухте. Это предприятие осуществляет комплексный ремонт кораблей и судов российских военно-морских сил.

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Этот завод расположен в Килен-бухте: смотрите карту

Заметим, что от Килен-бухты до Киева – более 1000 километров, до Одессы – тоже более 1000, Николаева – более 900, Херсона – более 800, Запорожья – чуть больше, чем 500 километров. Однако речь идет о маршрутах по автодорогам.

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