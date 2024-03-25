Поражено "Ямал": где расположен 13-й судоремонтный завод в Севастополе
Накануне, 23 марта, Силы обороны нанесли удар по объектам Черноморского флота России в Севастополе. В частности, атаковали 13-й судоремонтный завод, где был пришвартован большой десантный корабль "Ямал".
В ГУР уже подтвердили, что "Ямал" получил критические повреждения. Где расположен 13-й судоремонтный завод, рассказывает и показывает на карте 24 Канал.
Обратите внимание Не только "Ямал" и "Азов": в Крыму могли поразить еще один российский корабль
13-й судоремонтный завод на карте
13-й судоремонтный завод расположен во временно оккупированном Севастополе, в частности, Килен-бухте. Это предприятие осуществляет комплексный ремонт кораблей и судов российских военно-морских сил.
Интересно БДК "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а "Азов" – парадный: что известно о пораженных кораблях
Этот завод расположен в Килен-бухте: смотрите карту
Заметим, что от Килен-бухты до Киева – более 1000 километров, до Одессы – тоже более 1000, Николаева – более 900, Херсона – более 800, Запорожья – чуть больше, чем 500 километров. Однако речь идет о маршрутах по автодорогам.
Что известно о недавнем поражении кораблей в Севастополе
- Утром 24 марта в СтратКом ВСУ сообщили, что Силы обороны поразили БДК "Ямал" и "Азов", центр связи и еще несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.
- Впоследствии ГУР заявило, что 23 марта во временно оккупированном Крыму было успешное огневое поражение объектов Черноморского флота России. В частности, атаковано 13-й судоремонтный завод в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль "Ямал".
- По оценкам военной разведки Украины, повреждения БДК "Ямал" имеют критический характер. Пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.
- Также добавили, что враг непрерывно откачивает воду из пораженного корабля. Интересно, что "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.
- Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил обороны против военных объектов России уточняются, отметили в ГУР.
- Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что поражение могло потерпеть еще одно вражеское судно. В частности, разведывательный корабль "Иван Хурс". Впрочем, пока информация еще проверяется.