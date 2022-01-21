13 километров от Украины: появились новые спутниковые снимки войск России у границы
Источник:твиттер Алекса Салви
Россия продолжает скапливать войска и технику у границ Украины. 20 января в сети показали новые спутниковые фото, подтверждающие это.
Подходящие кадры сделала американская компания Maxar Technologies, разрабатывающая космические технологии. В то же время журналист Алекс Салви распространил их в своем твиттере.
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Куда Россия опрокинула военную технику
На опубликованных фотографиях можно рассмотреть военные грузовики, танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и даже железнодорожный поезд с техникой. По словам Салви, один из российских полигонов, на который опрокинули технику, расположен очень близко от Украины – в городе Климово, откуда до границы всего 13 километров.
Ближайший из полигонов – в российском Климово: смотрите на карте
Речь идет и о других полигонах: в Клинцах – в 30 километрах на восток от Украины; в Ельне – в 130 километрах на восток от Беларуси и в Погоновом – в 165 километрах на северу от Украины.
Россия перебросила военную технику поближе к Украине / Снимок Maxar Technologies
Спутники зафиксировали скопление сил России у границ / Фотография Maxar Technologies
В сети показали российские полигоны с техникой / Maxar Technologies
Накануне Байден заявил, что США будут считать вторжением в Украину любое пересечение границы российскими войсками. Он предостерег: если Москва пойдет на это, получит резкий ответ от Вашингтона.
Российские войска заметили в 200 километрах от Киева
По информации Conflict Intelligence Team, военную технику государства-агрессора накануне заметили в Беларуси – в 200 километрах на север от Киева. Расследователи уточнили, что в Гомельской области разгрузили российские реактивные системы залпового огня "Ураган". Позже показали и снимки лагеря с военной техникой.
Российскую технику видели и неподалеку от остановки "Ивановка". Как отметили в CIT, в этом районе нет полигонов, где в феврале запланировали провести российско-белорусские учения "Союзная решительность".
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