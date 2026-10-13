Снова без предупреждения от партнеров, – Зеленский о новом баллистическом ударе по Киеву

Российские войска около 22:40 13 октября нанесли ракетный удар баллистике по Киеву. Как и во время предварительной атаки, информация от партнеров о ракетных пусках с территории России не поступала.

Подробности сообщают Военно-воздушные силы ВСУ и президент Владимир Зеленский.

Что говорят в ВВС о баллистическом ударе?

Россияне нанесли баллистический удар по столице. Количество и тип примененных ракет в настоящее время уточняются. Подобная ситуация повторилась уже второй раз подряд. Информации от партнеров о запусках ракет вновь не поступало.

Владимир Зеленский сообщил, что основной целью атаки была ТЭЦ-4 – один из главных энергетических объектов Киева, попадание подтверждено. Также поврежден жилой дом, где спасатели тушат пожар.

Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева,

– написал президент.

Напомним, незадолго до этого в Киеве раздались громкие взрывы. На тот момент воздушная тревога в столице не объявлялась, предупреждение об угрозе появилось позже. Сообщалось о попадании в 9-этажный дом.

Согласно обнародованной информации, на месте вспыхнул пожар. Все экстренные службы работают на местах. Также в Деснянском районе вспыхнул пожар на территории складского здания, другие подробности пока неизвестны.