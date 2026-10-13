Снова без предупреждения от партнеров, – Зеленский о новом баллистическом ударе по Киеву
Российские войска около 22:40 13 октября нанесли ракетный удар баллистике по Киеву. Как и во время предварительной атаки, информация от партнеров о ракетных пусках с территории России не поступала.
Подробности сообщают Военно-воздушные силы ВСУ и президент Владимир Зеленский.
Что говорят в ВВС о баллистическом ударе?
Россияне нанесли баллистический удар по столице. Количество и тип примененных ракет в настоящее время уточняются. Подобная ситуация повторилась уже второй раз подряд. Информации от партнеров о запусках ракет вновь не поступало.
Владимир Зеленский сообщил, что основной целью атаки была ТЭЦ-4 – один из главных энергетических объектов Киева, попадание подтверждено. Также поврежден жилой дом, где спасатели тушат пожар.
Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева,
– написал президент.
Напомним, незадолго до этого в Киеве раздались громкие взрывы. На тот момент воздушная тревога в столице не объявлялась, предупреждение об угрозе появилось позже. Сообщалось о попадании в 9-этажный дом.
Согласно обнародованной информации, на месте вспыхнул пожар. Все экстренные службы работают на местах. Также в Деснянском районе вспыхнул пожар на территории складского здания, другие подробности пока неизвестны.