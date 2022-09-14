Кадыровцы жестоко обращаются с мобилизованными из Донецка, – активист об их роли

Сейчас в Херсонской области находятся около 2 500 кадыровцев. Они не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а вылавливают дезертиров и жестоко наказывают их за попытку бегства.

Бойцы кадырова пытают дезертиров

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что половину всех этих кадыровцев завезли на Херсонщину недавно.

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По словам активиста, бойцы кадырова сосредоточились не в Херсоне, а в селах и поселках вокруг Перекопа, Сиваша и Чонгара. Там они охотятся на дезертиров, которых жестоко пытают и убивают – расстреливают, перерезают глотки и отрезают головы.

Следует заметить, что так они поступают только с мобилизованными из квазиреспублик на оккупированном Донбассе, ведь они абсолютно бесправны и должны "отдавать военный долг родной республике для ее защиты на территории Херсонской области".

Вто же время россияне, если они уж попали в Херсон или Новую Каховку, могут просто написать рапорт, и кадыровцы им не будут угрожать. Молчанов считает, что если бы они применяли такие же репрессии в регулярных российских войсках, то это не понравилось бы их руководству. Тем более что такого массового дезертирства среди россиян, как среди донецких мобилизованных, в Херсонской области пока не наблюдается.

Оно будет и здесь, как было на Харьковском направлении, но до этого нужно определить направления, чтобы они поняли, что их ждет,

– предположил активист.

Кадыровцы боятся быть подстреленными

Следовательно, функция кадыровцев в Херсонской области достаточно ограничена. Они не являются традиционными заградительными отрядами или вторым эшелоном, который стреляет в спины первому, если тот пытается убежать. Молчанов заметил, что кадыровцы, вероятно, не хотят заниматься этим, потому что боятся, что в них попадут. Они предпочитают находиться там, где гораздо меньше шансов получить пулю.

В том числе помимо вылавливания и пыток дезертиров, у них есть еще одно занятие – перехватывают тех, кто бежит с награбленным на гражданском транспорте. Это могут быть и россияне, а не только донецкие мобилизованные.

"Очень удобно. Перехватил – либо развел на какие-то деньги, как "откат", либо просто забрал все, что там было, и отпустил налегке", – рассказал Молчанов.

Активист Владимир Молчанов рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

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