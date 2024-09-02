1300 окупантов, РСЗО, сотни единиц техники: потери врага 2 сентября
2 сентября 2024, 07:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не оставляет попыток захватить Украину и продолжает воевать. Однако ВСУ уничтожают технику и личный состав врага.
Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1300 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 617 600 бойцов.
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Какие потери враг понес в технике
- танков – 8601 (+9);
- боевых бронированных машин – 16 786 (+26);
- артиллерийских систем – 17 646 (+10);
- РСЗВ – 1177 (+1);
- средства ПВО – 940 (+0);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30);
- крылатые ракеты – 2557 (+0);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 23925 (+44);
- специальная техника – 2993 (+2).
Потери врага 2 сентября 2024 года
Кстати, оккупанты в Волчанске в ночь на 1 сентября пытались прорваться в район Агрегатного завода, где с середины июня остается заблокированной группа российских захватчиков. Однако украинские бойцы вовремя обнаружили и уничтожили вражескую штурмовую группу.