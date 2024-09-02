1300 окупантов, РСЗО, сотни единиц техники: потери врага 2 сентября

Россия не оставляет попыток захватить Украину и продолжает воевать. Однако ВСУ уничтожают технику и личный состав врага.

Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1300 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 617 600 бойцов.

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Какие потери враг понес в технике

танков – 8601 (+9);

боевых бронированных машин – 16 786 (+26);

артиллерийских систем – 17 646 (+10);

РСЗВ – 1177 (+1);

средства ПВО – 940 (+0);

самолетов – 368 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30);

крылатые ракеты – 2557 (+0);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 23925 (+44);

специальная техника – 2993 (+2).



Потери врага 2 сентября 2024 года

Кстати, оккупанты в Волчанске в ночь на 1 сентября пытались прорваться в район Агрегатного завода, где с середины июня остается заблокированной группа российских захватчиков. Однако украинские бойцы вовремя обнаружили и уничтожили вражескую штурмовую группу.