1300 окупантов, РСЗО, сотни единиц техники: потери врага 2 сентября

2 сентября 2024, 07:04
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Автор: Диана Квасневская

Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не оставляет попыток захватить Украину и продолжает воевать. Однако ВСУ уничтожают технику и личный состав врага.

Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1300 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 617 600 бойцов.

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Какие потери враг понес в технике

  • танков – 8601 (+9);
  • боевых бронированных машин – 16 786 (+26);
  • артиллерийских систем – 17 646 (+10);
  • РСЗВ – 1177 (+1);
  • средства ПВО – 940 (+0);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30);
  • крылатые ракеты – 2557 (+0);
  • корабли /катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23925 (+44);
  • специальная техника – 2993 (+2).


Потери врага 2 сентября 2024 года

Кстати, оккупанты в Волчанске в ночь на 1 сентября пытались прорваться в район Агрегатного завода, где с середины июня остается заблокированной группа российских захватчиков. Однако украинские бойцы вовремя обнаружили и уничтожили вражескую штурмовую группу.