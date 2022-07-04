Россияне закрепляются в Лисичанске, на Змеином – украинский флаг: основное за 131 день

В течение 131 дня ВСУ борются с армией оккупанта за каждый метр украинской земли. Российской армии дают достойный отпор и ликвидируют его бойцов и технику.

Главные события нового дня войны 24 канал собрал в одном материале. Об актуальном в понедельник, 4 июля, читайте ниже.

К теме Уход ВСУ из Лисичанска, обстрел Славянска: основное за 130 день войны

16:12 В российском Белгороде проводят эвакуацию из всех поликлиник. Власти говорят об "учебной тревоге" и успокаивают жителей, мол, волноваться не надо.

15:20 Зеленский выступил на Конференции по восстановлению Украины после войны в Логано. Президент подчеркнул, что россияне целенаправленно и намеренно разрушают украинские школы, больницы, жилые районы.

Отдельно Зеленский отметил, что восстановление Украины – это не локальный проект, а общая задача для всего демократического мира.

15:08 В Приднестровье людей агитируют на службу в российскую армию, а на срочников давят, чтобы подписывали контракты. Обещают "золотые горы", но на самом деле собираются перекидывать мужчин на войну в Украину.

14:31 Гайдай рассказал, что ВСУ покинули Лисичанск, чтобы избежать окружения. Выйти из города удалось без потерь среди украинских воинов.

Пока одни подразделения держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области. Сейчас туда уже вошли войска.

14:24 В МИД возобновили приглашение для Папы Римского Франциска посетить Украину. Этот визит усилит роль понтифика в обновлении мира на украинской земле.

14:04 Россияне "Градом" обстреляли Заградовку в Херсонской области. Один человек погиб, еще один – травмирован.

13:44 Украинские защитники установили на деоккупированном Змеином украинский флаг. Военную операцию по освобождению острова официально завершили.

13:38 Российские оккупанты готовятся проводить мобилизацию на территории временно оккупированного Крыма. Представительство президента Украины призвало местных жителей бойкотировать незаконный призыв. Ведь русские хотят отправить на войну против Украины украинцев. Если избежать мобилизации невозможно, то жителей Крыма призывают сдаваться ВСУ в плен.

13:11 По данным ISW, удар по российскому составу в оккупированном Мелитополе ВСУ могли нанести из американских реактивных систем залповый огонь HIMARS. Откуда именно нанесли удар – неизвестно.

13:00 ВСУ подтвердили, что уничтожение российских складов в оккупированном Снежном – их работа. В Сухопутных войсках отметили, что "файер-шоу удалось".

Смотрите видео, как ВСУ нанесли удар по составу боеприпасов в оккупированном Снежном:

12:58 В Донецкой области под вражеский обстрел попали журналисты французского телеканала FRANCE 24, которые снимали сюжет о работе украинских спасателей. Кстати, кадры обстрела медийщики из сюжета не вырезали, поэтому преступления российской армии показали по французскому телевидению.

12:44 Северодонецк уже больше недели находится под российской оккупацией. Сейчас вражеские войска устанавливают свою комендатуру и проводят перепись населения, в частности – детского. Это делают якобы для того, чтобы запустить с 1 сентября "обучение". Однако украинские власти сомневаются в правдивости такой цели.

11:46 В прифронтовых поселках Херсонщины повторяются ужасы, которые россияне совершали на Киевщине. В частности, оккупанты удерживают население в подвалах, а некоторых людей убивают прямо посреди улицы. Людей пытают якобы для того, чтобы не позволить им следить за российским передвижением.

11:26 Папа Римский Франциск предположил, что может приехать в Киев. Однако сперва понтифик планирует посетить Москву. Якобы так есть шанс остановить войну.

11:00 По данным СМИ, в Бурятии жены военных, воюющих в Украине, устраивают бунты. Все потому, что их мужчины массово погибают, власти компенсации не платят, а тела даже не возвращают домой.

10:59 В ГПСУ сообщили, что россияне снова обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей:

в Белопольской общине зафиксировали более 70 "прилетов" из минометов и САУ;

в Хотинской общине – более 50 выстрелов из миномета;

Знобь-Новоградскую общину обстреляли из тяжелой артиллерии, используя фосфорные и флешетные снаряды;

Шалыгинскую и Новослободскую общины обстреляли трижды. Поврежден жилой дом и гражданская инфраструктура.

10:54 Украинская разведка не разделяет общих опасений по поводу наступления из Беларуси. По словам Буданова, никакой угрозы пока не существует, ведь вражеских войск у границы мало.

10:03 Российские оккупанты возле Энергодара придумали оригинальный способ, как стать "героями" перед своим командованием. По данным разведки, вражеские бойцы ежедневно имитируют "столкновение с ВСУ" и докладывают о своих абсурдных и вымышленных победах в рапортах. Так путинские солдаты надеются, что их не перебросят в зоны настоящих боевых действий.

09:27 Возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки Славянска Донецкой области. К сожалению, ранения получили 19 местных жителей. Число жертв не изменилось – 6 гражданских.

09:19 Главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина и мир увидят первые победы ВСУ на фронте уже в августе. При этом активные боевые действия должны снизиться до конца этого года, а все свои территории – с Крымом и Донбассом – Украина может вернуть уже в 2023 году.

09:05 Британская разведка заявила, что после того, как ВСУ вышли из Лисичанска, российская армия будет пытаться захватить всю Донецкую область. Вероятно, наступление начнут на Северск. Разведчики прогнозируют изнурительные бои.

08:56 За минувшие сутки наши защитники ликвидировали 230 оккупантов. Общие потери вражеской армии составляют:

личного состава – 36 200 бойцов,

танков – 1 589 (+5 за последние сутки),

боевых бронированных машин – 3 754 (+10),

артиллерийских систем – 804 (+3),

РСЗО – 246,

средств ПВО – 105,

самолетов – 217,

вертолетов – 187,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),

крылатых ракет – 144,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 629 (+11),

специальной техники – 65 (+1).

08:55 Лидеры "Большой семерки" хотят в два раза снизить предельные цены на российскую нефть. По словам японского премьера Фумио Кисиды, страны могут запретить транспортировать нефть, превышающую допустимую цену.

08:44 Журналист Франак Вячорка заявил, что белорусские партизаны готовы к возможному наступлению армии на Украину. Их ряды охватывают уже 200 тысяч населения, при том что в начале полномасштабной войны было только 30 тысяч. Партизаны хотят не допустить пересечения границы белорусскими войсками, поэтому готовятся к сопротивлению.

08:31 Российские оккупанты установили свой контроль над Золотаровкой и Белогоровкой Луганской области.

07:35 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что россияне обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Широковскую общины Криворожского района. В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду. Никто из местных жителей не пострадал.

07:27 Актуальное сведение Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте:

на Краматорском направлении россияне форсировали реку Северский Донец. Они закрепляются у Лисичанска и Белогоровки;

украинские военные подавили попытку штурма возле Прудянки на Харьковском направлении;

оккупанты пытаются захватить Богородичное, Мазановку и Долину на Славянском направлении. Сейчас там продолжаются активные бои;

противник вел наступление на Васильевку, Берестово, Спорное, Клиновое и Майорск. К счастью, успеха они не имели;

на Донбассе захватчики пытаются вытеснить ВСУ на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут;

из Крыма в Херсонскую область россияне отправили 17 вагонов с боеприпасами;

оккупанты переместили батальонную тактическую группу из Изюма в направлении Снежковки. Кроме того, там развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

07:03 На Юге ВСУ нанесли ракетный и авиационный удары по складам оккупантов. В результате успешной атаки российская армия потеряла:

47 бойцов,

2 самоходные артустановки,

гаубицу "Мста-Б",

радиолокационную станцию,

станцию радиоэлектронной разведки,

3 единицы бронированной техники.

06:48 На Юге Украины вспыхнуло большое количество пожаров, совпадающих с линией фронта, где украинские военные могут пойти в контрнаступление. В частности, огонь пылает в Снегиревке, Засилье, Копанях, Зеленом Гае и Таврическом. Вероятно, именно россияне подожгли территории, чтобы сдержать ВСУ от продвижения.

06:02 В американском Институте изучения войны установили, что действиями вражеской армии в районе Лисичанска руководили 2 генерала. Речь идет о командующем центральным военным округом генерал-полковнике Александре Лапине и командующем воздушно-космическими силами России генерале Сергее Суровикине. Участие двух старших офицеров на одном участке фронта указывает на то, как это направление было важно для врага.

05:06 Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Мелитопольского аэродрома как российской военной базы больше не существует. Вооруженные Силы Украины нанесли по нему точную атаку. Все оккупанты эвакуировались, а уцелевшую технику вывезли. Известно, что на территории осталось несколько российских истребителей и бомбардировщиков.

03:11 В оккупированном Снежном Донецкой области раздались звуки взрывов. Впоследствии вспыхнул пожар на заводе "Снежнянскхиммаш". Туда российские военные с 2014 свозили свою технику. На складах могли хранить тактические ракетные комплексы "Точка", из которых били по Краматорску. Кстати, склады российской армии пылали не менее полутора часов.

Смотрите видео пожара в Снежном:

02:58 Во время атаки по многоэтажке в Сергеевке погибли действующий судья Славянского суда Донецкой области Ольга Ильяшевич и ее мать Мария Ильяшевич, когда-то тоже работавшая судьей.



Из-за обстрела Одесчины погибли мать и дочь, которые были судьями / Коллаж 24 канала

02:12 Около 20:30 границы Украины облетели российские истребители. Тогда в восточных областях объявляли воздушную тревогу, ведь вражеская авиация могла нанести авиаудар. К счастью, все было тихо.

00:53 ВСУ все еще проводят спецоперацию на острове Змеиный, чтобы обезопасить его от россиян. Выяснилось, что вражеская армия, кроме РСЗО "Торнадо", потеряла там 4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", 2 "Тор", "Град" и радиолокационные установки.

00:36 Вечером россияне нанесли минометный и артиллерийский удар по Атинскому психоневрологическому интернату в Сумской области. На территории вспыхнул пожар. Известно, что пострадали люди.