Взрывы возле Чернобаевки, угроза нового наступления на Харьков: основное за 135 день войны

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю от российских оккупантов. Врагу наносят значительные потери.

Еще один день приближает Украину к победе. О главных событиях 135 суток войны читайте в материале 24 канала.

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13:14 кремль продолжает жить мечтами о полном захвате Украины. После того, как ВСУ выгнали оккупантов из Киевщины, враждебные намерения относительно нашей страны не изменились. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Полное интервью Владимира Зеленского: смотрите видео

13:01 Украинские защитники и защитницы ежедневно дают мощный отпор захватчикам, в том числе и в Харьковской области, часть которой оккупировала Россия. В то же время наши пограничники оттесняют врага дальше административного центра области – Харькова.

12:47 В Харьковской области одно из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбил вражеский беспилотник вероятно типа "Орлан-10".

12:41 Генерал Филипп Бридлав, который был верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, предположил, что Украина может нанести сокрушительный удар по кремлю. А помогут ей в этом "Гарпуны".

12:34 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 июля отмечает свой день рождения. Сегодня он опубликовал видео слаженной работы украинских воинов и подчеркнул, что "ВСУ – первая армия мира".

Залужный показал отважных защитников Украины: смотрите видео

12:10 Военно-политическое руководство государства-агрессора уже отчиталось о том, что захватило всю Луганскую область. Однако это – ложь. О ситуации в области в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он объяснил, что сейчас в регионе продолжаются бои. Они происходят в 1 – 2 населенных пунктах в окрестностях области, то есть оккупанты действительно приблизились к полному захвату региона, однако этого еще не произошло.

11:30 В течение последних нескольких дней ширится информация о якобы оперативной паузе, которую взяла россия в войне против Украины. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ее нет.

11:00 Несмотря на общую контролируемость возведенными российско-оккупационными войсками со стороны кремля, захватнический контингент на территории Украины вовсе не является монолитным. Внутри армии страны-агрессора есть множество тектонических разногласий.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, между представителями российского контингента постоянно происходят конфликты на этнической и религиозной почве. Кроме локальных бытовых ссор, идет постоянная борьба за намародеренное и украденное.

10:38 Украинские защитники уничтожают оккупантов уже 135 дней войны. 7 июля изрядно поработала наша авиация. Украинские бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении. Они попали в склад боеприпасов оккупантов.

10:30 Ночь на Сумщине была неспокойной. После 21: 00 россияне вели артобстрел из ствольной артиллерии Белопольской общины. 8 "прилетов". А примерно в 23: 00 был огонь из стрелкового оружия на пограничье Шалыгинской общины. Пострадавших и разрушений нет.

10:05 В Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы нашли вражескую ракету. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

09:47 По данным британской разведки, оккупанты размещают свои войска в направлении Северска. Поэтому ближайшей целью захватчиков там называют именно захват этого города для дальнейшего наступления на Донбассе. Также данные британской разведки свидетельствуют о том, что российские оккупанты вероятнее всего делают паузу для пополнения армии. После этого они хотят начать наступление на Донбасс.

09:46 Донецкое направление остается одним из самых напряженных. Российские оккупанты продолжают наносить удары со всей силы. Мирные жители страдают от захватнических рук, к сожалению, немалому количеству людей не удается выжить. В частности, враг совершил атаку и сегодня ночью. Не обошлось без жертв.

09:35 Спутник зафиксировал, что "вышки Бойко" в Черном море продолжают гореть. Свежие снимки датируются 7 июля. Вероятно, удар по "вышкам Бойко" нанесли еще 20 июня. В то же время в небо до сих пор поднимается густой дым.

09:04 Украинские герои продолжают наносить врагу колоссальные потери. По состоянию на 8 июля Генштаб ВСУ сообщил о 36 900 ликвидированных оккупантах. В течение суток украинские защитники и Защитницы уничтожили 250 оккупантов.

Актуально ВСУ отбили 2 штурма, враг наступает на Верхнекаменское: карта боевых действий по состоянию на 8 июля

08:13 В Менской общине на Черниговщине затонули два вражеских танка. Там нашли тела 5 российских оккупантов. Очевидцы рассказывают, что один танк утонул в конце февраля. Еще один – вытащили 6 июля.

08:05 Впервые за более чем 5 недель в Харькове не раздавались ночные взрывы. В то время как с начала июня российская армия каждую ночь обстреливала областной центр и пригороды крылатыми и баллистическими ракетами.

08:01 За 7 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

07:06 На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. российские оккупанты продвигаются в направлении Верхнекаменского, что в Донецкой области. Оккупационное войско в очередной раз нанесло авиационный удар возле Вершины и по Углегорской ТЭС.

В то же время, на Харьковском направлении украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

05:53 Недалеко от Чернобаевки под утро 8 июля прогремело много взрывов. В Новой Каховке ориентировочно тогда же гудела сирена, а затем появились столбы дыма. Жители оккупированной части юга Украины пишут в соцсетях, что этой ночью там были прилеты.

05:34 Командующий Силами обороны Венгрии с делегацией посетил Украину. Генерал-лейтенант вместе с Главнокомандующим ВСУ говорили о планах россии в войне против Украины.

04:26 На территории Беларуси самопровозглашенный президент александр лукашенко продолжил военные учения. Перед этим неоднократно говорили об угрозе нападения со стороны подконтрольной путину страны.

03:36 На оккупированной части Донбасса в ночь на 8 июля начались взрывы. Жители Донецка и Шахтерска сообщили сразу о нескольких пожарах в своих городах. Пока неизвестно, что именно там происходит.

Приблизительно в 03:20 оккупационная "власть" Шахтерска включила сирену воздушной тревоги. А уже через полчаса началась эвакуация из города.

03:29 На Юге украинские пилоты трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

01:23 Алексей Арестович заявил, что возле Харькова стоят российские силы. Советник главы Офиса Президента объяснил, это – неприятная сила, и если она придет на Харьков, то будет проблема. Но, по мнению Арестовича, направление будет не харьковское.

00:27 Владимир Зеленский в конце суток 7 июля записал эмоциональное обращение к украинцам. Президент поделился очень важной мыслью.

Нам выпало быть андердогом, которому дают 3 дня, но наш народ борется уже 5 месяцев. По мнению президента, если это так случилось, значит нам это по силам – одолеть дракона, от которого дрожало полмира: "Тот, кто обречен ползать, не отнимет даже Змеиного у тех, кому пришлось летать".

Обращение президента в инстаграме: смотрите видео

00:00 владимир путин не скрывает, что боевики "ДНР" и "ЛНР" – это российская армия. Диктатор объявил, что готов приравнять статус боевиков квазиреспублик к российским военным. Подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.

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