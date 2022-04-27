14 лет за госизмену: экс-бойца ВСУ, который с оккупантами ворвался в Украину, осудили
Источник:Офис Генерального прокурора
Военнослужащий ВСУ, предавший Украину и пришедший на нашу землю с армией оккупантов, был приговорен к 14 годам заключения за государственную измену.
Недозащитник предал Украину еще в 2014 году
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что предатель вступил в ряды Вооруженных сил России в 2014 году, предав присягу на верность Украине. Теперь его взяли в плен в Николаевской области.
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Установлено, что бывший украинский военнослужащий в 2014 году предал присягу, отказавшись выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и вступил на службу в вооруженные силы государства-агрессора,
– говорится в сообщении.
Вернулся в Украину уже с оккупантами
Через 8 лет – 25 февраля 2022 года бывший защитник вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в г. Новая Каховка Херсонской области.
Кроме осужденного, защитники взяли в плен еще двоих бывших украинских военных.
Трое предателей получат наказание
Все трое были в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России. Бригада потерпела поражение от украинских десантников в Николаевской области.
Суд по второму бывшему военнослужащему ВСУ продолжается. Судебное разбирательство по третьему изменнику еще не назначили.
Напомним, Владимир Зеленский одобрил решение относительно "антигероев" – предавших Украину. Постепенно их всех накажут. Среди таких "антигероев" – экс-сбушники Андрей Наумов и Сергей Криворучко.
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