15 автобусов отправились в Бердянск для эвакуации мирного населения Мариуполя
27 марта 2022 , 10:59Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Украинские власти продолжают эвакуацию мариупольцев. В Бердянск отправились 15 автобусов, чтобы продолжить эвакуацию людей из Мариуполя.
Колонну сопровождает полиция и спасатели
В воскресенье, 27 марта, из Запорожья выехала еще одна эвакуационная колонна. Колонну автобусов сопровождает полиция и спасатели.
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15 автобусов в сопровождении ГСЧС и полиции отправились в Бердянск, чтобы продолжить эвакуацию мирного населения Мариуполя,
– говорится в сообщении.
15 автобусов отправились в Бердянск – видео
Эвакуированы 71 тысяча человек
- По состоянию на 27 марта из Мариуполя в Запорожье уже эвакуированы более 71 тысячи человек.
- Сообщается, что всем эвакуированным мариупольцам была оказана помощь.
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