15-летний ребенок погиб в результате обстрела в Дергачах на Харьковщине
14 марта 2022 , 11:46Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Болвинова
В результате вражеского обстрела в Дергачах, что в Харьковской области погиб 15-летний ребенок.
Из-за невозможности выиграть наземную борьбу россияне постоянно прибегают к террору – бьют по гражданской инфраструктуре и убивают мирных жителей.
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В результате обстрела рашистов погиб ребенок 2007 года рождения,
– написал Болвинов.
Трагедия произошла в Дергачах, что в Харьковской области.
Девочку звали Дарья. Она пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей. В этот момент в здание попал снаряд. В доме были ее родители и еще двое детей. Они в результате атаки россиян не пострадали.
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