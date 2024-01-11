Вместо школы приехал в Украину: 15-летний юноша из Чехии решил воевать против России

Юноша из Чехии отправился в Украину, чтобы присоединиться к составу Сил обороны. 15-летний парень стремился пойти воевать против России на стороне нашего государства.

Известно, что это произошло 10 января. 15-летний юноша из Чехии отправился на польско-украинскую границу. Причем он будто бы пошел в школу. На самом же деле взял с собой паспорт из дома и отправился в Украину.

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Парня отправили домой

Службы трех государств школьника остановили, когда он уже успел пересечь границу. Известно, что юношу отправили обратно домой.

Собственно, офицеры польского Силезского пограничного отряда, выполняющие свою работу на пункте совместного контроля в Хотебуге (Чехия), получили от своих чешских коллег сообщения. В нем говорилось, что 15-летний юноша из Остравы вышел из дома, но в школу он так и не попал. Следовательно, его родители обратились к полицейским, которые установили, что телефон молодого человека зарегистрирован в Перемышле.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что 15-летний подросток взял из дома свой паспорт, потому что хотел попасть в Украину, чтобы помочь тамошней армии в борьбе с российским агрессором. Парень уже успел пересечь польско-украинскую границу,

– рассказывают в Пограничной службе Польши.

Известно, что парня уже вернули домой. Этого удалось добиться благодаря международному сотрудничеству между пограничниками Польши, а также службами Чешской Республики и Украины.

Тем временем Зеленский резко отреагировал на украинских мужчин, бежавших от полномасштабного вторжения за границу.

Обратился к украинским мужчинам

Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции в Эстонии спросили, нужно ли государству принимать решение о передаче нашему государству мужчин призывного возраста, чтобы привлекать их к противостоянию российской агрессии.

Президент подчеркнул, что каждый мужчина мобилизационного возраста должен помогать нашему государству. По словам Зеленского, он должен быть либо на фронте, либо работать в Украине и платить налоги.

Я сегодня об этом говорил премьер-министру. На одного военного, оплачиваемого государством, (нам никто в этом не помогает), идет шесть – восемь налогоплательщиков. И если вы в Украине не на фронте, но вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство. В то же время если вы – за границей, вы – мобилизационного возраста, и вы не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопрос,

– объяснил президент.

Глава государства подчеркнул, что если мы стремимся сохранить Украину и Европу, то к этому усилия должны приложить все.