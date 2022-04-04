15 тел – на Яблонской, людям с завязанными руками стреляли в голову, – ритуальная служба Бучи

В Буче Киевской области продолжают находить тела украинцев, замученных россиянами. Работник ритуальной службы рассказал, что 15 тел обнаружили на улице Яблонской.

После возвращения Киевской области под контроль Украины в населенных пунктах, находившихся под временной оккупацией россиян, убирают и хоронят погибших.

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Россияне убили 15 человек выстрелом в голову

Руководитель ритуальной службы Бучи рассказал, что и при оккупации сумел организовать похороны людей. Он также сообщил о том, какая ситуация с обнаружением тел убитых теперь.

15 тел были на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову, сегодня (4 апреля – 24 канал) забрали,

– отметил мужчина.

После освобождения город разрушен, а его улицы покрыты телами мертвых. По состоянию на 4 апреля удалось похоронить уже более 300 местных жителей.

Зверства россиян в Буче

На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали и пытали людей. Жертвами агрессоров становились и мужчины, и женщины, и маленькие дети. Оккупанты даже минировали уже убитых украинцев.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это геноцид, за который должен отвечать не только Владимир Путин, но и все руководители и служащие армии России. Также назвал это геноцидом, в частности, глава ПЦУ Митрополит Епифаний. Международное сообщество шокировано такими преступлениями государства-агрессора.

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