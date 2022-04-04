Після повернення Київської області під контроль України у населених пунктах, які були під тимчасовою окупацією росіян, прибирають та ховають загиблих людей.

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Росіяни вбили 15 людей вистрілом у голову

Керівник ритуальної служби Бучі розповів, що і при окупації зумів організувати поховання людей. Він також повідомив про те, яка ситуація з виявленням тіл вбитих тепер.

15 тіл були на вулиці Яблунській, із зав'язаними руками та застрелені в голову, сьогодні (4 квітня – 24 канал) забрали,

– зазначив чоловік.

Після звільнення місто зруйноване, а його вулиці вкриті тілами мертвих. Станом на 4 квітня поховати вдалося вже понад 300 місцевих жителів.

Звірства росіян у Бучі

На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували та катували людей. Жертвами агресорів ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти. Окупанти навіть мінували вже вбитих українців.

Володимир Зеленський наголосив, що це геноцид, за який має відповідати не лише Володимир Путін, а й усі керівники та службовці армії Росії. Також назвав це геноцидом, зокрема, голова ПЦУ Митрополит Епіфаній. Міжнародна спільнота шокована такими злочинами держави-агресорки.

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