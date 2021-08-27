15 условных месяцев за взятку: в Австрии осудили экс-вице-канцлера

Бывшего вице-канцлера Австрии и экс-руководителя "Австрийской партии свободы" Гайнца-Кристиана Штрахе признали виновным во взяточничестве. Его приговорили к 15 месяцам условного заключения.

Приговор был оглашен 27 августа 2021 года. Экс-заместитель канцлера хотел обойти австрийское законодательство и профинансировать частную больницу.

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10 тысяч евро и друг-сообщник

По данным стороны обвинения, бывший вице-канцлер хотел изменить закон для помощи другу Вальтеру Грубмюллеру. Сообщник хотел получить доступ к государственному финансированию своей частной больницы. Говорилось о сумме 10 тысяч евро.

Друг экс-заместителя канцлера получил меньшее условное осуждение – 12 месяцев. И Штрахе, и Грубмюллер отвергли обвинения суда Австрии. Решение не являются окончательными, ведь возможна апелляция.

Штрахе также обвиняли в незаконной поездке на греческий остров Корфу, когда мужчина находился в должности вице-канцлера. Однако по этому делу чиновника оправдали.

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