15 условных месяцев за взятку: в Австрии осудили экс-вице-канцлера
Источник:Kurier
Бывшего вице-канцлера Австрии и экс-руководителя "Австрийской партии свободы" Гайнца-Кристиана Штрахе признали виновным во взяточничестве. Его приговорили к 15 месяцам условного заключения.
Приговор был оглашен 27 августа 2021 года. Экс-заместитель канцлера хотел обойти австрийское законодательство и профинансировать частную больницу.
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10 тысяч евро и друг-сообщник
По данным стороны обвинения, бывший вице-канцлер хотел изменить закон для помощи другу Вальтеру Грубмюллеру. Сообщник хотел получить доступ к государственному финансированию своей частной больницы. Говорилось о сумме 10 тысяч евро.
Друг экс-заместителя канцлера получил меньшее условное осуждение – 12 месяцев. И Штрахе, и Грубмюллер отвергли обвинения суда Австрии. Решение не являются окончательными, ведь возможна апелляция.
Штрахе также обвиняли в незаконной поездке на греческий остров Корфу, когда мужчина находился в должности вице-канцлера. Однако по этому делу чиновника оправдали.
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Деятельность Штрахе в Австрии: основное
- Чиновник был вице-канцлером Австрии с декабря 2017 по май 2019 года. Вступление в должность состоялось в рамках сотрудничества с консерваторами канцлера Себастьяна Курца.
- Коалиция распалась из-за так называемого дела Ибицы и опубликованными видео должностным лицом в 2019 году.
- На видео Штрахе виделся с россиянкой Аленой Макаровой, которая является племянницей олигарха из окружения Путина. Девушка якобы должна была инвестировать нелегальные деньги в Австрии.
- Штрахе также возглавлял политсилу "Австрийская партия свободы" на протяжении 14 лет. Представители фракции часто заявляли об отмене санкций против Кремля, отрицали российскую агрессию против Украины и выступали за сотрудничество со страной-агрессором.