Вирок оголосили 27 серпня 2021 року. Ексзаступник канцлера хотів обійти австрійське законодавство та профінансувати приватну лікарню.

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10 тисяч євро і друг-спільник

За даними сторони обвинувачення, колишній віцеканцлер хотів змінити закон для допомоги другу Вальтеру Ґрубмюллеру. Спільник хотів отримати доступ до державного фінансування своєї приватної лікарні. Мовилось про суму 10 тисяч євро.

Друг ексзаступника канцлера отримав менше умовне засудження – 12 місяців. І Штрахе, і Ґрубмюллер відкинули звинувачення суду Австрії. Рішення не є остаточними, адже можлива апеляція.

Штрахе також звинувачували у незаконній поїздці на грецький острів Корфу, коли чоловік перебував на посаді віцеканцлера. Проте за цією справою посадовця виправдали.

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