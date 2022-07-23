Утренние взрывы в Кропивницком и Николаеве, потери врага на Юге: основное за 150 день войны
Украинцы уже 150 дней дают достойный отпор оккупантам, пришедшим на нашу землю. Наши защитники защищают каждый ее метр.
Главные события 150 дня противостояния 24 канал собрал в одном материале. О том, что происходило на фронте и не только – читайте ниже.
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05:34 Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрывы в городе. Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв. Информация об обстреле города уточняется.
05:06 Вскоре местные власти Кропивницкого подтвердили вражеский "прилет". Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович подчеркнул, что утро было тревожным. Он также добавил, что вскоре появится информация об атаке оккупантов.
04:23 Во второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога. Но в этот раз она была на всей территории Украины. Во время нее местные жители Николаева, а также Кропивницкого сообщили о взрывах.
03:55 В Институте по изучению войны поделились очередным анализом. Его эксперты отметили, что кадыров собрал для отправки в Украину отряд. Впрочем, его решил оставить в чечне. Теперь эти бойцы будут базироваться на территории россии. Более того, они "будут исполнять долг перед родиной".
02:55 В Пентагоне рассказали, сколько денег осталось у США для нашего государства. Речь идет о 6 миллиардах из 40 выделенных ранее. Отмечаем, что эти средства должны потратить до сентября. Тогда кончается финансовый год. И уже после этого начнется ленд-лиз, рассказывали раньше.
02:01 Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Напоминаем, что риск атаки противника все еще очень высокий. Не игнорируйте сирены и не рискуйте собственными жизнями.
01:49 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией о ситуации в регионе. Там заметили, что российские военные продолжают минировать побережье. Это они делают потому, что опасаются высадки десанта ВСУ. Но и без этого врагу изрядно достается. За прошедшие сутки наши военные ликвидировали:
- 93 служащих армии россии;
- реактивную систему залпового огня "Град",
- 3 бронетранспортера БТР-82;
- 2 самоходных мощных орудия "Пион";
- 6 военных автомобилей;
- склад с боеприпасами.
01:00 Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, готовятся ли россияне к наступательным действиям в Херсонской области. По его словам, на Юге у россиян нет достаточного количества резервов, чтобы это сделать.
00:00 Министр инфраструктуры Александр Курбаков прокомментировал зерновое соглашение. Он подчеркнул, что представителей россии не будут допускать в украинские порты. В то же время, в Турции займутся созданием Совместного координационного центра для судов. Он и будет заниматься экспортом нашего зерна.