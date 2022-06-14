150 отказников: россияне массово отказываются возвращаться на фронт

Боевой дух россиян примерно на том же уровне, что и нравственные качества. Возвращение домой уже и так является для них чудом, на повторение которого они не очень-то и надеются.

Наши разведчики перехватили очередной разговор российских оккупантов, а именно офицеров 64 бригады, совершавшей геноцид украинцев в Буче. Как выяснилось, ехать на Украину они больше не хотят, а преступления в Буче для них подвиг.

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О чем говорили кафиры

Слухи об уходе Шойгу

Как рассказал один из кафиров, Шойгу остается на своем месте и выполняет свои обязанности. В частности, именно он вручал внеочередное звание полковника Азатбека Омурбекова – командира 64 ОМСБР, совершавшей безумные преступления против мирного населения в Буче.

Невозможность набрать новый личный состав

Один из собеседников заявил о том, что не может набрать необеденных 366 человек для своего подразделения.

Здесь 150 отказников. Все, кто приходит оттуда. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто вторично захочет в эту д**у?

– жалуется оккупант.

Деньги за войну против Украины

Как заявил один из кафиров, Путин подписал указ, согласно которому россияне будут получать деньги не раз в месяц в долларах, а 8 500 рублей в день. Также они получат премии и надбавки.

Война России против Украины: последние новости

Россияне, несмотря на большие потери, провал главных планов, санкции и международную изоляцию не собираются прекращать войну против Украины. По подсчетам аналитиков, кафиры могут еще 2 – 3 года финансировать войну из своих запасов.

Наши герои очень эффективно используют оружие, которое нам предоставляют западные партнеры. Морские пехотинцы показали, как уничтожают врага с помощью американского миномета.

ВСУ очень нуждаются в помощи от иностранных партнеров. Враг имеет большое огневое преимущество, а наши герои обеспечены всего на 10% от необходимого количества тяжелого оружия, которое позволило бы установить паритет.

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