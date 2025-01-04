Распадается на куски: Forbes рассказали, что дальше будет со скандальной 155 бригадой

Новосозданную 155-ю механизированную бригаду, которая уже успела попасть в большой скандал, могут прикомандировать к более опытным подразделениям, которые защищают Покровск. На обучение и оснащение этой бригады Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Публичное СЗЧ, избиение военного, побеги за границу и бизнес на армии: главные скандалы 2024 года

Что будет со скандальной 155 бригадой

Как отмечает издание, 59-я бригада, которая стоит на защите Покровска, может получить некоторые роты и батальоны из 155-й механизированной бригады, в которой используются танки Leopard 2A4.

155-я механизированная бригада начала прибывать в Покровск в конце прошлого месяца. Но уже распадается на фоне краха руководства и широкого дезертирства рядовых войск,

– говорится в материале.

Чтобы спасти 155-ю механизированную бригаду, украинские лидеры начали назначать его свежие, но неопытные подчиненные подразделения в уставшие, но опытные бригады на Покровском направлении.

Forbes цитирует Юрия Бутусова, который называл это самым умным способом получить максимум пользы от плохой ситуации. Он замечал, что в старых бригадах "остро не хватает людей в пехоте", однако они имеют опытные подразделения, штабы, командный состав, которые могут быстро научить людей.

"Если 59-я моторизованная бригада и все войска и техника, которые она может получить от 155-й механизированной, не смогут остановить россиян, гарнизон в Покровске вскоре может оказаться в частичном окружении", – отмечают в издании.

Аналитики называют это "зловещим событием" для украинцев, поскольку это становится первой большой битвой 2025 года.