16 месяцев перемирия на Донбассе: сколько украинских воинов погибло

На Донбассе уже почти 16 месяцев действует договоренность о "тишине". Однако пророссийские боевики цинично нарушают ее и ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.

Результаты "тишины" на Донбассе

С 27 июля 2020 года по 22 ноября 2021 года украинские военные зарегистрировали на Донбассе 2 848 нарушений режима тишины. Об этом заявили представители миссии Украины при ОБСЕ на Форуме сотрудничества безопасности 24 ноября.

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В 759 случаях боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате за этот период:

погибли 66 украинских бойцов,

украинских бойцов, 275 получили ранения.

За последнюю неделю ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил отмечалась регулярными обстрелами и вооруженными провокациями со стороны российских наемников. Враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины 65 раз, в том числе 26 раз с применением запрещенного оружия.

Миссия Украины в ОБСЕ призвала Россию приостановить подрыв мирных минских договоренностей и ответить взаимностью на конструктивный подход Украины к переговорам.

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