Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление во время третьей международной конференции Crimea Global секретаря Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрия Усова, которое цитирует Интерфакс-Украина.

Что известно об украинцах, которые находятся в плену в Украине?

Среди всех пленных в Украине, 6% составляют крымчане.

В процентах – 16% из тех граждан, которые сейчас у нас находятся в плену – это наши граждане. Из которых 6% – это крымчане. Это большая цифра. Это наши граждане,

– сказал Усов.

Он отметил, что Украина понимает, что нужно принимать правильные решения, когда идет запрос от России на их обмен.

"Потому что это не понятно, когда гражданина Украины обменивают на гражданина Украины", – добавил секретарь Коордштаба.

По его словам, сейчас в Верховной Раде на рассмотрении есть законопроект, благодаря которому украинцы, которые находятся в плену в Украине, смогут освободиться, остаться в государстве и выполнять свои обязанности.

