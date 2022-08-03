Мощные взрывы в Николаеве и Харькове, свежий "хлопок" в Макеевке: главное за 161 день войны

На Востоке продолжается обострение ситуации – российские захватчики пытаются продвинуться в Бахмут. Кроме этого, оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города, убивая гражданских украинцев.

Журналисты 24 канала собрали самые главные новости о 161 дне полномасштабной войны россии против Украины. Происходящее на поле боя и в украинских городах сегодня, 3 августа, рассказываем ниже.

06:21 Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил обстрел города. Он отметил, что оккупанты попали в два района. В одном из них вспыхнул пожар, а во втором – разрушен супермаркет. Информация уточняется.

05:10 Пришла информация о том, что во время воздушной тревоги мощные взрывы прогремели в Николаеве и Херсоне. Что касается взрывов, то точно неизвестно, были ли это "прилеты".

05:08 Под утро враг атаковал Харьков. Глава городского совета Игорь Терехов отметил, что во время воздушной тревоги прогремели два взрыва. По предварительной информации, обошлось без пожаров, а также жертв.

05:00 Бывший командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин прокомментировал теракт в колонии в Еленовке. Он отметил, что список убитых военнопленных начинает подтверждаться. В то же время он добавил, что реальное количество убитых больше, чем об этом сообщают оккупанты.

04:04 Во многих областях Украины раздалась воздушная тревога. Во время нее о взрывах сообщали жители Харькова, а также Запорожье.

03:45 В оккупированной Макеевке вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Таким образом захватчикам в очередной раз подвезли свежий "хлопок".

02:49 В Минобороны показали, как украинские военные с помощью HIMARS искусно уничтожают вражеские склады. На это можно смотреть вечность.

Как HIMARS уничтожают вражеские цели: смотрите видео​

02:11 Кроме того, есть предположение, что враг может готовить контрнаступление в Херсонской области. Это оккупанты будут делать для того, чтобы выйти на административные границы. Напомним, что ВСУ уже удалось освободить 53 населенных пункта в области.

01:43 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией. Согласно данным, которыми владеет ведомство, оккупанты сейчас занимаются созданием ударной группировки на Криворожском направлении.

01:23 В Молдове накрыли нелегальный бизнес на границе. Его организаторы помогали мужчинам бежать из Украины. Напомним, что во время военного положения уехать из нашего государства могут только определенные категории мужчин.

01:11 Пока США высказались по поводу независимости Тайваня, россия уже планирует "помочь" Китаю справиться с островом. На такой шаг в кремле согласны при условии, что официальный Пекин попросит о помощи. Это заявил первый заместитель председателя комитета совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

00:22 В Украине сделали предложение Ливану. Речь идет о возможности приобрести ячмень и муку, которые россия украла. Судно с этой продукцией в Ливане задержали. И именно это натолкнуло на идею продажи продовольствия, незаконно вывезенного из нашего государства.

00:06 Между тем, в США заверили, что не поддерживают независимость Тайваня. Более того, там отметили, что не стремятся к конфликту с Китаем. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.

00:04 В Херсоне раз прогремели взрывы. Местные из них слышали около 23:59. По предварительной информации, это могли быть прилеты в районе Чернобаевки.