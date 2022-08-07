Ракетный обстрел Харькова, безумные потери врага на Юге: основное за 165 день войны

Украинские военные уже 165 дней сдерживают российских захватчиков. ВСУ пытаются вернуть территории на Юге и дают отпор оккупантам на Востоке.

В одном материале 24 канал собрал самые важные события 7 августа. О том, что происходило на войне, в политике и дипломатии – читайте ниже.

06:27 В Институте изучения войны (ISW) обнаружили дополнительные регионы, которые набирают личный состав в добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину.

Так, в Ханты-Мансийском округе, Воронежской и Смоленской областях формируются добробаты и предлагаются немалые единовременные взносы. Их сумма составляет от 100 000 до 250 000 рублей (примерно от 1 650 до 4 130 долларов США)

06:16 В министерстве обороны россии не перестают удивлять своими смехотворными заявлениями. Оккупанты заявили, что якобы уничтожили "взвод HIMARS".

04:29 В The Times заявили, что никакие средства уже не смогут спасти репутацию Amnesty International после скандального отчета о ВСУ.

03:39 Немецкая компания Bosch, несмотря на свои предыдущие заявления, вероятно, возобновила экспорт товаров двойного назначения в россию. В украинском представительстве компании заявили, что не располагают никакой информацией на этот счет.

04:46 Второй раз за ночь 7 августа в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты в очередной раз атаковали город.

02:59 В оперативной сводке командования "Юг" сообщили, что защитники южных областей Украины за 6 августа уничтожили сразу 5 комплексов ПВО врага. Среди них была и элитная система "Панцирь-С1".

00:45 В Харькове после полуночи 7 августа в который раз начались мощные взрывы. В некоторых районах города исчезло электроснабжение. Также поступила информация об обстреле Никопольского района Днепропетровщины.

00:01 российские оккупанты перебрасывают свои подразделения из Донбасса, где не могут продвинуться дальше, на Юг. Враг не только усиливает позиции, но и формирует ударные группы. Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что общую ситуацию на фронте очень удачно характеризует выражение Генштаба ВСУ "враг успеха не достиг". Россияне шли в наступление на многих направлениях, но продвинуться не смогли.