16 месяцев Луценко отказывался применять выговор к своему заместителю, – Bihus.Info

В ноябре 2017 года заместитель генпрокурора Юрия Луценко Юрий Столярчук получил выговор от комиссии прокуроров. Причина – в неправомерных действиях по закрытию части дела одиозного экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Да только вот нынешний руководитель ГПУ Юрий Луценко до сих пор не применил к подчиненному выговор. Наконец Верховный суд Украины поставил точку в этом вопросе.

ВСУ удовлетворил апелляционную жалобу КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров) на решения Кассационного админсуда об отмене выговора, вынесенного заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. И таким образом окончательно признал его. Об этом сообщили на портале Bihus.Info.

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Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" в августе 2018 года расследовали ситуацию с деятельностью Столярчука и вынесением ему выговора.

Что известно про причины вынесения выговора Столярчуку?В конце ноября 2017 Юрий Столярчук, заместитель главы ГПУ Юрия Луценко, получил выговор от КДКП за вмешательство в служебную деятельность прокурора Департамента специальных расследований ГПУ. Не имея на это оснований и полномочий, Столярчук закрыл дело Виктора Пшонки (руководителя ГПУ времен Виктора Януковича) в части подозреваемой Оксаны Валешинской, которая юридически обеспечила отчуждения спорных паев одной из агрофирм в пользу своей компании. Накануне закрытия Столярчуком производства сама подозреваемая, находясь в розыске, несколько раз посещала его в ГПУ, о чем свидетельствуют видеозапись и официальное подтверждение прокуратуры.

В апреле 2018 года заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук обжаловал выговор в суде, а Юрий Луценко до сих пор не применил дисциплинарное взыскание к подчиненному, ссылаясь на "отмена выговора судом".



Юрий Столярчук таки должен получить выговор – по решению Верховного суда

Столярчук – единственный из прокуроров ГПУ, к которому Луценко решил не применять взыскание. Несмотря на решение КДКП, генпрокурор считает действия своего заместителя вполне законными. Хотя по закону "О прокуратуре" должен подписать приказ о взыскании на основании решения КДКП. И вместо выговора в следующем месяце после решения комиссии Столярчук получил премию в размере 45 тысяч гривен (140% должностного оклада).

Видео полного выпуска программы "Наши деньги" за 13 августа 2018: