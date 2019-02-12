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      16 місяців Луценко відмовлявся застосовувати догану до свого заступника, – Bihus.Info

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      Юрій Луценко за 16 місяців так і не застосував догану щодо свого підлеглого
      Юрій Луценко за 16 місяців так і не застосував догану щодо свого підлеглого / radiosvoboda.org

      У листопаді 2017 року заступник генпрокурора Юрія Луценка Юрій Столярчук отримав догану від комісії прокурорів. Причина – у неправомірних діях щодо закриття частини справи одіозного екс-генпрокурора Віктора Пшонки. Та тільки от чинний керівник ГПУ Юрій Луценко досі не застосував догану до підлеглого. Нарешті Верховний суд України поставив крапку у цьому питанні.

      ВСУ задовольнив апеляційну скаргу КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів) на рішення Касаційного адмінсуду про скасування догани, винесеної заступнику генпрокурора Юрію Столярчуку. І таким чином остаточно визнав її. Про це повідомили на порталі Bihus.Info.

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      Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" у серпні 2018 року розслідували ситуацію із діяльністю Столярчука та винесенням йому догани.

      Що відомо про причини висунення догани Столярчуку?Наприкінці листопада 2017 Юрій Столярчук, заступник керівника ГПУ Юрія Луценка, отримав догану від КДКП за втручання у службову діяльність прокурора Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ. Не маючи на це підстав і повноважень, Столярчук закрив справу Віктора Пшонки (керівника ГПУ часів Віктора Януковича) у частині підозрюваної Оксани Валешинської, яка юридично забезпечила відчуження спірних паїв однієї з агрофірм на користь своєї компанії. Напередодні закриття Столярчуком провадження сама підозрювана, перебуваючи в розшуку, кілька разів відвідувала його в ГПУ, про що свідчать відеозапис і офіційне підтвердження прокуратури.

      У квітні 2018 року заступник генерального прокурора Юрій Столярчук оскаржив догану в суді, а Юрій Луценко дотепер не застосував дисциплінарне стягнення до підлеглого, посилаючись на "скасування догани судом".

      Столярчук
      Юрій Столярчук таки повинен отримати догану – за рішенням Верховного суду

      Столярчук – єдиний з прокурорів ГПУ, до якого Луценко вирішив не застосовувати стягнення. Попри рішення КДКП, генпрокурор вважає дії свого заступника цілком законними. Хоча за законом "Про прокуратуру" мав би підписати наказ про стягнення на підставі рішення КДКП. Та замість догани наступного місяця після рішення комісії Столярчук отримав премію – у розмірі 45 тисяч гривень (140% посадового окладу).

      Відео повного випуску програми "Наші гроші" за 13 серпня 2018:

       

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      Теги: Новини України Розслідування Корупція ГПУ Юрій Луценко Верховний суд України
      Джерело: 24 канал
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