17 дронов летели утром на Киев: повреждения получили здания и авто

Начальник КГВА Тимур Ткаченко перечислил последствия российской атаки на Киев ночью 16 мая. Он указал, что терроризм - это фирменный стиль российского агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Тимура Ткаченко.

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Какие последствия атаки на Киев в ночь на 16 мая

Во время ночного удара пострадал Святошинский район. Как сообщил Ткаченко, в воздушном пространстве столицы и в окрестностях было зафиксировано 17 российских ударных дронов.

Утром расчеты ПВО работали уже по целям над столицей – с юго-западного направления.

Цели уничтожены, но обломки также опасны. По состоянию на сейчас у нас 5 локаций, где зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА. Все – в Святошинском районе. Это жилая и нежилая застройка, проезжая часть, территория котельной.

Повреждены окна и несколько автомобилей, на месте работают все службы.

Тимур Ткаченко отметил: очень важно обезопасить все имеющиеся места с повреждениями.

"Даже остатки дронов могут быть опасными. Поэтому прошу киевлян в случае обнаружения таких остатков безотлагательно звонить 101 и не подходить близко", – написал он.

Руководству Святошинского района поручили совместно со всеми задействованными службами обеспечить быструю и качественную ликвидацию последствий, а также помощь киевлянам, чье жилье пострадало.

Напомним, в Киеве недавно был скандал из-за того, что последствия атаки помогали преодолевать волонтеры, а не городские службы. После того, как ГСЧС завершили работы на месте удара, людей оставили на произвол судьбы.