Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Тимура Ткаченка.

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Які наслідки атаки на Київ у ніч проти 16 травня

Під час нічного удару постраждав Святошинський район. Як повідомив Ткаченко, в повітряному просторі столиці та на околицях було зафіксовано 17 російських ударних дронів.

Зранку розрахунки ППО працювали вже по цілях над столицею – з південно-західного напрямку.

Цілі знищено, але уламки також є небезпечними. Станом на зараз у нас 5 локацій, де зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА. Всі – в Святошинському районі. Це житлова і нежитлова забудова, проїжджа частина, територія котельні.

Пошкоджено вікна та декілька автомобілів, на місці працюють всі служби.

Тимур Ткаченко наголосив: дуже важливо убезпечити всі наявні місця з пошкодженнями.

"Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу киян у разі виявлення таких решток невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько", – написав він.

Керівництву Святошинського району доручили спільно з усіма задіяними службами забезпечити швидку та якісну ліквідацію наслідків, а також допомогу киянам, чиє житло постраждало.

Нагадаємо, у Києві нещодавно був скандал через те, що наслідки атаки допомагали долати волонтери, а не міські служби. Після того, як ДСНС завершили роботи на місці удару, людей залишили напризволяще.