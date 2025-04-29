Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Київської МВА Тимура Ткаченка. Він планує обговорити план дій після ліквідації наслідків нещодавніх прильотів, здійснених російськими агресорами.

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Ткаченко терміново проводить засідання Ради без Кличка

Враховуючи ситуацію, засідання буде проведене без Віталія Кличка, який наразі перебуває за межами України.

Лише напередодні я особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами на цю тему. В моменті – ми не маємо розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені уривається терпець, що будь-яке планування обмежується лише плануванням. А відповідальні – насправді з префіксом "без"

– зазначив Ткаченко.

Він підкреслив, що засідання Ради оборони проводитиметься без затримок, попри те, що деякі ключові фігури не можуть бути присутніми.