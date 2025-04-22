Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Що відомо про запобіжний захід для Прокопіва
Раніше заступника голови КМДА Володимира Прокопіва вже відсторонили від виконання обов'язків. Також йому було оголошено підозру в організації схеми переправлення "ухилянтів" через держкордон.
Вже вдень 22 квітня у Офісі генпрокурора повідомили виданню, що Прокопіва було відправлено під цілодобовий домашній арешт на 60 днів (до 20 червня).
Також він має носити електронний браслет та здати свій закордонний паспорт.