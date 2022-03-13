17-й день войны: новое обращение президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты не могут покорить Украину. Ибо у захватчиков нет такой силы и духа, они держатся исключительно на насилии.

Об этом глава государства сообщил в обращении, обнародованном ночью 13 марта. Зеленский отметил, что оружия у оккупантов много, однако при этом они органически не способны делать жизнь нормальной.

На тему Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Руководство превращает Россию в аналог "ДНР"

В результате нападения на нашу землю, на Украину, российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР" – в большую изолированную от всего мира зону, где будет царствовать бедность,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже сейчас свой бизнес выводят из России – специалисты IT, артисты, бизнесмены. Москва сейчас теряет мозги, деньги и таланты.

Оккупанты пытаются повторить историю на территории Херсонщины

Зеленский отметил, что оккупанты пытаются повторить печальный опыт на Херсонщине, образовав "псевдореспублику".

Шантажируют местных руководителей, давят на депутатов, ищут кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР",

– добавил президент.

Глава государства поблагодарил херсонцев, которые на акциях протеста заявляют, что они – это Украина. Зеленский сказал, если кто-то из политических деятелей соблазнится предложениями оккупантов, то это фактически будет подписанием приговора.

Читайте также Россия потратила на войну годовой пенсионный бюджет - 30 миллиардов долларов, – Bloomberg

Нам нужно время и силы, – президент

Президент отметил, что для того, чтобы переломить военную машину России, нужно время и силы. Он не хочет умалять угрозы и преувеличивать достижения – в отличие от минобороны России.

Нужно каждый день и каждую ночь искать, как нанести врагу максимальный ущерб по всем направлениям обороны,

– добавил Зеленский.

Президент говорит, что таким образом Украина придет в Геническ и Мелитополь, а также в другие города. Агрессор будет наказан.

Зеленский повторяет странам-партнерам о помощи

Президент подчеркнул, что гуманитарные коридоры сработали. Увезли 12 729 человек. Гуманитарный груз должен дойти до Мариуполя 13 марта.

Постоянно – при каждом случае – я повторяю нашим друзьям и партнерам за рубежом о том, что они должны делать больше для нашего государства. Для украинцев. Потому что это не только для Украины. Это для всех в Европе,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина сейчас имеет самую большую в истории поддержку миром.

Украина – в лидерах среди тех, кому симпатизируют, кого поддерживают согласно опросам. А Россия – не просто среди врагов, а даже больше враг, больше зло, чем Северная Корея.

Глава государства подписал указы о государственных наградах

Глава государства сообщил, что подписал 2 указа – о награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины. 17 из них, к сожалению, – посмертно. Восемь получили звание Героя Украины.

Смотрите новое обращение президента Зеленского: