Был мощный "хлопок" на полигоне окупантов, – Чубаров об интересных событиях в Крыму

17 марта поздно вечером в поселке Перевальное, недалеко от Симферополя были сильные взрывы. Там находятся мощные военные подразделения.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что в указанном месте давно был полигон, а сейчас там базируются военные подразделения оккупационной армии.

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"Есть такие сферы, где не хочется спешить, пока это не будет прокомментировано, скажем, украинскими спецслужбами, или спецподразделениями ВСУ. Но я точно могу сказать, что вчера поздно вечером были "хлопки". Люди нам писали, что очень мощные были взрывы. Не думаю, что ночью перед возможным прилетом Путина там устроили какие-то учения", – подчеркнул спикер.

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"Хлопок" в Севастополе

Утром 18 марта взрывы прогремели и в Севастополе, сообщил Рефат Чубаров. Он иронически описал панику россиян в пабликах и их страхи по поводу мощных "хлопков". В свою очередь, так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о "плановых учениях".

Некоторые эксперты считают, что в условиях столь крайнего напряжения и в условиях мер безопасности, возможно, было столкновение одного из российского подразделения с другим. Случайно, ошибочно, но такие вещи происходят в таких ситуациях,

– сказал председатель Меджлиса.

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