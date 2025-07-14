17 Patriot могут отправить в Украину очень скоро, – Трамп

В понедельник, 14 июля, Дональд Трамп заявил об отправке в Украину 17 комплексов Patriot. Они якобы могут прибыть "очень скоро".

Некоторые – в течение нескольких дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова американского президента на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. СМИ предполагают, что речь идет именно о системах.

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Что заявил Трамп о передаче Patriot?

На вопрос журналистки о поставках Украине боеприпасов и комплексов Patriot американский президент ответил, что часть военной помощи прибудет скоро – "в течение нескольких дней".

По его словам, несколько стран, которые имеют эти ЗРК, отдадут их Украине. Взамен США произведут для них новые системы.

У нас есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Поэтому мы собираемся договориться о том, куда пойдут эти 17 – или большая часть из них…

– сказал Трамп.

Напомним, накануне Германия получила положительные сигналы из США относительно возможной продажи Украине систем Patriot. На фоне этого министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля отправился в Вашингтон с официальным визитом.