Россия нанесла удар по гражданскому судну под флагом Танзании в Черном море: погиб капитан

17 сентября Россия атаковала гражданское судно в Черном море, которое направлялось в один из украинских портов. БПЛА нанес удар по судну под флагом Танзании, в результате чего погиб его капитан.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Что известно об атаке на судно?

17 сентября во время следования в один из украинских портов судно под флагом Танзании подверглось атаке российского БПЛА. В результате удара погиб капитан судна. Еще трое членов экипажа получили ранения.

В настоящее время информация о состоянии судна и характере его повреждений уточняется. Украинская сторона выразила соболезнования семье и близким погибшего капитана, а раненым пожелала скорейшего выздоровления.

Киев ожидает надлежащей реакции международного сообщества на очередную атаку. Также Украина призывает к дальнейшим скоординированным действиям для усиления защиты гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов.

Напомним, 12 сентября Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по российскому танкеру Armada Leader в Черном море. Судно, находящееся под санкциями Украины, ЕС, Швейцарии и Канады, использовалось для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений.

По словам командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, танкер двигался под прикрытием российского вертолета, однако это не помогло ему избежать атаки. В результате удара "Armada Leader" был потоплен.

Танкер также связывают с компанией, причастной к поставкам топлива для нужд российского Минобороны. Атака стала частью специальной операции "МоЛочка", направленной против судов российского "теневого флота". За более чем десять недель операции украинские военные заявили о поражении 285 плавучих средств в Черном и Азовском морях.