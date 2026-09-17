Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Що відомо про атаку на судно?

17 вересня під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії зазнало атаки російського БпЛА. Унаслідок удару загинув капітан судна. Ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Наразі інформація щодо стану судна та характеру його пошкоджень уточнюється. Українська сторона висловила співчуття родині та близьким загиблого капітана, а пораненим побажала якнайшвидшого одужання.

Київ очікує належної реакції міжнародної спільноти на чергову атаку. Також Україна закликає до подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства та безпеки міжнародних логістичних маршрутів.

Нагадаємо, 12 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по російському танкеру Armada Leader у Чорному морі. Судно, яке перебуває під санкціями України, ЄС, Швейцарії та Канади, використовували для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.

За словами командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, танкер рухався під прикриттям російського вертольота, однак це не допомогло йому уникнути атаки. Унаслідок удару Armada Leader був потоплений.

Танкер також пов'язують із компанією, причетною до постачання палива для потреб російського Міноборони. Атака стала частиною спеціальної операції "МоЛочка", спрямованої проти суден російського "тіньового флоту". За понад десять тижнів операції українські військові заявили про ураження 285 плавучих засобів у Чорному та Азовському морях.