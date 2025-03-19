Один из самых больших обменов: 175 украинских защитников освободили из российского плена
- Украина и Россия провели обмен пленными.
- Из плена в рамках обмена были освобождены 175 украинских защитников.
- Еще 22 защитника были освобождены в рамках мероприятий вне обменов.
- Президент Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, и партнеров, в частности, Объединенные Арабские Эмираты.
Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 197 защитников.
По словам президента Зеленского, 175 из них освобождены из российского плена в рамках обмена, передает 24 Канал.
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Обмен военнопленными
Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за выдуманные преступления.
Глава государства уточнил, что это "один из самых больших обменов". Из плена освободили солдат, сержантов и офицеров, сражавшихся за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы.
Освобожденные из плена защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой области, на Луганщине, Херсонщине, а также на Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине.
Президент поблагодарил команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами. Также он выразил благодарность партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам.
Украинские герои возвращаются домой / Фото из телеграма Владимира Зеленского