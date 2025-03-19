Один из самых больших обменов: 175 украинских защитников освободили из российского плена

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 197 защитников.

По словам президента Зеленского, 175 из них освобождены из российского плена в рамках обмена, передает 24 Канал.

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Обмен военнопленными

Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за выдуманные преступления.

Глава государства уточнил, что это "один из самых больших обменов". Из плена освободили солдат, сержантов и офицеров, сражавшихся за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы.

Освобожденные из плена защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой области, на Луганщине, Херсонщине, а также на Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине.

Президент поблагодарил команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами. Также он выразил благодарность партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам.

Украинские герои возвращаются домой / Фото из телеграма Владимира Зеленского