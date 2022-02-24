18 человек погибли в результате военного удара в Одесской области: фото разрушений

Россия нанесла удар по удару воинской части в селе Липецкое, что в Одесской области. В результате погибли 18 человек.

Под удар государства-агрессора 24 февраля попала военная часть в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

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Ужасные последствия атаки на воинскую часть

В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области сообщили, что по состоянию на 11:00 спасателям удалось извлечь из-под завалов разрушенной воинской части 6 человек. Их госпитализировали в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. В общей сложности погибли 18 человек – 8 мужчин и 10 женщин.

Сейчас на месте атаки идет разбор завалов.

Последствия обстрела воинской части Липецкого: Фото Одесской ОГА

Россия утром 24 февраля официально начала войну против Украины, атаки продолжаются по многим направлениям. Вооруженные силы дают отпор противнику. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!