Цистерна стояла без тягача: на дороге Львовщины произошла утечка соляной кислоты

18 января во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из цистерны. Произошло это на трассе "Львов – Ивано-Франковск".

Детальнее о ситуации рассказали в ГСЧС. В 12:13 18 января сообщалось, что спасатели занимаются ликвидацией последствий разгерметизации автоцистерны.

Читайте также В Киеве бетономешалка влетела в дом: очевидцы сняли "КамАЗ" на видео

Что известно об утечке кислоты

В ГСЧС отмечают, что 18 января спасателям поступило сообщение. В нем говорилось, что на трассе "Львов – Ивано-Франковск" вблизи населенного пункта Шпильчина стоит автоцистерна без тягача, из которой идет пар.

На место происшествия отправили спасателей 50 государственной пожарно-спасательной части города Бибрка и сотрудников отделения радиационно-химической и биологической защиты аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Выяснилось, что на автодороге "Львов – Бибрка – Рогатин", вблизи Залесья стоит цистерна с признаками подтекания. Она везла соляную кислоту.

По состоянию на 12:13 спасателям удалось минимизировать утечку вещества. Они также производили обвал автоцистерны.

Чтобы безопасно собрать жидкость из поврежденной цистерны владельцами, проводили работы по перекачке опасной жидкости в другую автоцистерну. На протяжении всего процесса на месте находились спасатели, обеспечивая безопасность этой процедуры.

Известно, что в 21:10 работы на месте происшествия удалось завершить.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия утечки соляной кислоты / Фото ГСЧС

Обратим внимание на то, что в ГСЧС не сообщали об угрозе, связанную с утечкой соляной кислоты. Следовательно, паниковать по этому поводу не стоит. В то же время следует знать, чем опасно это химическое вещество. Дальше мы об этом и расскажем.

Соляная кислота: в чем угроза