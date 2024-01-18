Детальніше про ситуацію розповіли у ДСНС. О 12:13 18 січня повідомляли, що рятувальники займаються ліквідацією наслідків розгерметизації автоцистерни.

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Що відомо про витік кислоти

У ДСНС зазначають, що 18 січня рятувальникам надійшло повідомлення. У ньому йшлося про те, що на трасі "Львів – Івано-Франківськ" поблизу населеного пункту Шпильчина стоїть автоцистерна без тягача, з якої йде пар.

На місце події відправили рятувальників 50-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Бібрка та співробітників відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області.

З'ясувалося, що на автодорозі "Львів – Бібрка – Рогатин", поблизу Залісся стоїть цистерна з ознаками підтікання. Вона везла соляну кислоту.

Станом на 12:13 рятувальникам вдалося мінімізувати витік речовини. Вони також проводили обвалування автоцистерни.

Щоб безпечно зібрати рідину з пошкодженої цистерни власниками, проводили роботи з перекачування небезпечної рідини в іншу автоцистерну. Впродовж всього процесу на місці перебували рятувальники, забезпечуючи безпеку проведення цієї процедури.

Відомо, що о 21:10 роботи на місці події вдалося завершити.

Співробітники ДСНС ліквідовували наслідки витоку соляної кислоти / Фото ДСНС

Звернімо увагу на те, що у ДСНС не повідомляли про загрозу, пов'язану з витоком соляної кислоти. Відтак, панікувати з цього приводу не варто. Водночас слід знати, чим небезпечна ця хімічна речовина. Далі ми про це і розповімо.

Соляна кислота: у чому загроза