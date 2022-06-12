18-летняя коллаборантка из Бахмута регулярно передавала россиянам секретные данные об ВСУ

Пока наши отважные герои сдерживают россиян, некоторые граждане Украины решают изменить своей стране и действовать на стороне врага. У такого решения только одна перспектива – длительное тюремное заключение.

На Бахмутском направлении продолжаются активные бои героев ВСУ с российскими оккупантами. Самостоятельно враг справиться не может, поэтому пытается заручиться помощью предателей.

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Задержание коллаборантки

Украинские правоохранители задержали 18-летнюю жительницу Бахмута. Девушке объявили подозрение в государственной измене, которое она совершила во время военного положения.

Как удалось выяснить следствию, в мае и июне 2022 года изменница вполне добровольно сотрудничала с одним из российских оккупантов, являющимся представителем силовых ведомств России. Через приложения она передавала врагу координаты дислокации боевой техники ВСУ, наших героев и их позиции.

В общей сложности предательница передавала оккупантам координаты дислокации наших защитников и защитниц 14 раз. Ее задержали 10 июня, сейчас ей выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь предательница окажется за решеткой, где у нее будет достаточно лет на размышления о своем позорном поступке и жизни невероятных людей, которые унесли российские кафиры.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Храбрым украинским защитникам и защитницам удается отражать наступления российских оккупантов по всем направлениям. Враг пока держит высокую интенсивность боевых действий, но добиться успеха не может.

Враг совершил атаку на Углегорскую ТЭС, в результате обстрела возник масштабный пожар . Согласно предварительным данным, ТЭС контролируют ВСУ, в то время как Светлодарск во временной оккупации.

Россияне, несмотря на бешеные потери, готовы бросать в бой против Украины все новое и новое "пушечное мясо". Стало известно, что кафиры готовы бросать в бой "резервные батальоны", то есть срочников и всех оставшихся в воинских частях. Подготовку к соответствующим мерам россияне уже приступили. Их совершенно не волнует что будущие мобилизации провести будет практически невозможно – новобранцев просто некому будет учить.

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