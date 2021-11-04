18 тысяч тонн дипломатии, – Кулеба поприветствовал флагман 6-го флота США в Черном море
Источник:твиттер Дмитра Кулебы
Флагман американского шестого флота USS Mount Whitney 4 ноября вошел в Черное море. Глава МИД Дмитрий Кулеба поздравил американский военный корабль и подчеркнул, что такое присутствие будет способствовать безопасности в регионе.
Об этом глава МИД написал в соцсетях. Кулеба отметил: Украина решительно поддерживает усиление присутствия партнеров по НАТО в регионе.
К теме Украина призывает увеличить присутствие НАТО в Черном море
Украина и США готовы вместе работать над безопасностью в Черном море
Мы готовы вместе работать над укреплением безопасности Черного моря. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, несомненно, помогут этой цели,
– подчеркнул Кулеба.
О том, что флагманский корабль USS Mount Whitney вошел в Черное море, сообщили в твиттере Шестого флота США. В заметке отметили, что будут проводить плановые морские операции с партнерами по Североатлантическому альянсу в Черноморском регионе.
Ранее в Черное море вошли USS Porter и USNS John Lenthall
USS Mount Whitney присоединился к другим военным кораблям США, которые уже были в акватории. Речь идет о ракетном эсминце USS Porter и судне USNS John Lenthall.
Ранее Россия начала следить за эсминцем США, который вошел в Черное море
Что известно о USS Mount Whitney:
- Это – флагманский корабль 6-го американского флота.
- Назван в честь горы Уитни – самой высокой вершины Сьерра-Невада.
- Участвовал в многочисленных операциях в Атлантическом и Индийском океанах, Средиземном и Карибском морях.
- В 2008 году доставлял гуманитарные грузы в Грузию во время войны между Грузией и Россией.
- С 2011 года выполняет миссию в Средиземном море.
- 1 ноября 2021 года взял курс на Черное море.
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
Добро пожаловать, USS MountWhitney. Украина призывает и решительно поддерживает усиление присутствия наших партнеров из США и НАТО в регионе. Мы готовы вместе работать над укреплением безопасности Черного моря. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, несомненно, помогут этой цели.