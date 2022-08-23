Разведка предупреждает об атаках гособъектов, потери врага на Юге: основное за 181 день войны

Украинские защитники и защитницы на 23 августа уже 181 сутки героически обороняют родную землю от российских захватчиков. Каждый день приближает Украину к победе.

24 канал собрал самые главные события 23 августа. Детальнее – читайте в материале.

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05:54 В разведке США поделились своими прогнозами на ближайшие дни. В ведомстве отметили, что в ближайшие дни россия может нанести ракетные удары по государственным объектам Украины. Так что призываем не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Эта неделя может сопровождаться террористическими атаками врага.

05:21 В оккупированном Донецке снова появился свежий "хлопок". Очевидцы выложили в сеть видео, где можно увидеть взрывы.

Утром в Донецке раздались взрывы: смотрите видео

04:10 Между тем, мобилизация на временно оккупированных территориях Луганщины не прекращается. Там враг провел настоящие рейды. Мужчин для отправки на фронт буквально хватали во дворах и на остановках общественного транспорта, рассказали источники 24 канала в спецслужбах.

03:54 российские захватчики уже начинают использовать уничтоженный Антоновский мост, чтобы обдирать украинцев. Тех, кто хочет использовать его для переправы на другую сторону Днепра, заставляют платить по 100 долларов.

01:54 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал две страны ЕС, отказавшиеся предоставлять Украине оружие. Речь идет об Австрии и Венгрии, которые решили "сохранить нейтралитет". И это в то время, когда для помощи нашему государству в ряде стран даже переписывают законодательство.

01:43 На Востоке и Юге Украины прозвучали сирены. Местные жители рассказали, что слышали взрывы в Днепропетровской области, а также в Херсонской.

01:41 В ОК "Юг" подтвердили значительные повреждения мостов Антоновского, а также через Каховскую ГЭС. Кроме того, за прошедшие сутки удалось уничтожить склад боеприпасов врага в Новой Каховке. Общие же потери врага на Юге выглядят так: