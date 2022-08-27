Мощные обстрелы Запорожья и Харькова, уничтоженные враги на Юге: основное за 185-й день войны

Украинские защитники уже 185 дней отбивают российское вторжение. Самые активные сражения идут на Востоке и Юге.

Главное о 185 дне войны и ситуации на фронте читайте в материале 24 канала. Мы собрали в нем все, что вам нужно знать.

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06:04 В Институте по изучению войны поделились очередной аналитикой. Эксперты, изучив ряд источников, сообщили об изменениях поведения врага в Крыму. Так, оккупанты после обильного "хлопка" выводят с полуострова технику. Вместо этого на нем усиливают ПВО.

05:06 Заметим, что ночью враг обстрелял Харьков. Как отметил мэр города Игорь Терехов, "прилеты" фиксировали около 02:00. Он отметил, что был ракетный обстрел Харькова. оккупанты попали в центральную часть – Основянский и Киевский районы.

03:38 Стали известны детали обстрела Каменки в Запорожье. Как рассказал глава ОВА Александр Старух, враг унес жизни женщины, а также двоих ее маленьких детей. Всего в результате атаки российских захватчиков по поселку погибли по меньшей мере пять человек.

02:52 Под Одессой мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику. Об этом сообщили местные правоохранители. В настоящее время ребенок находится в больнице. К счастью, медикам удалось спасти мальчика. Ему уже сделали операцию.

02:08 В ОК "Юг" рассказали о достижениях наших военных в регионе за минувшие сутки. Так, на Юге удалось уничтожить средства ПВО врага, склады с боеприпасами, а также множество техники и оккупантов. Если говорить на языке цифр, то потери врага таковы:

24 оккупанта;

2 реактивные системы залпового огня "Смерч";

3 самоходных орудия "Гиацинт";

самоходная пушка артиллерии "Пион";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона";

5 единиц бронированной и автотехники.

01:12 В Пентагоне заключили контракт более чем на 180 миллионов долларов. Он предполагает закупку зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины.

00:44 российские военные продолжают терроризировать мирное население. С целью провокации враг обстрелял оккупированную Каменку на Запорожье. Об этом рассказал глава Каменского поселкового совета Борис Ковальчук. По предварительной информации, известно о погибших.