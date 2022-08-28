россия перебрасывает свои ПВО из Сирии, огромные потери врага на Юге: основное за 186 день войны

Украинские воины отбивают атаки агрессора с 24 февраля. Полномасштабная война с россией продолжается уже 186 дней.

Главное о 186 дне войны и ситуации на фронте читайте в материале 24 канала. Мы собрали в нем все, что вам нужно знать.

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05:17 Тем временем россия до сих пор не смогла предоставить никаких доказательств повреждений Запорожской АЭС. Напомним, что именно украинских военных страна-агрессор обвиняет в атаке по станции.

02:47 В ОК "Юг" поделились очередной сводкой за минувшие сутки. Нашим военным в регионе удалось уничтожить сразу два опорных пункта врага, два склада, а также целый ряд техники. Отдельно:

35 единиц личного состава оккупантов;

гаубицу "Мста-Б";

самоходную артиллерийскую пушку "Нона";

9 единиц бронированной и автомобильной техники;

2 склада боеприпасов в Дудчанах и Давыдовом Броде;

а также 1 полевой пункт боеснабжения в Воскресенском.

В то же время мы рассказали вам о взрывах, прогремевших этой ночью на территории Украины. Их слышали в Харькове, Николаеве, Запорожье, а также во временно оккупированном Мелитополе.

В 00:01 стало известно о взрывах в Харьковской области.

Почти в то же время поступили сообщения об атаке Никопольского района Днепропетровской области.

Через считанные минуты оккупанты атаковали Николаевскую область.

А уже через полчаса поступила информация о взрывах, раздававшихся в Запорожье.

Известно также, что в 0042 враг повторно бил по Днепропетровской области.

А в 01:36 – по Николаевской области.

01:51 В Укрзализныце озвучили очередные планы. Речь идет о стремлении открыть еще 3 переезда через границу. Говорится о:

Рава-Русская – Гребенне (Польша),

Стражава – Кросценко (Польша),

Деловое – Валя-Вишеулуй (Румыния).

Напомним, что на днях уже возобновили движение по линии Березино – Басарабяска.

01:24 Под Тернополем в ДТП погиб депутат областного совета Иван Мурин. В него врезался автомобиль Volkswagen в направлении села Смыковцы. Сам же депутат на тот момент управлял мотоциклом. Его сразу же доставили в больницу, но спасти не смогли.

00:40 Журналисты сообщили, что россия из Сирии вывозит свои системы ПВО. Это она делает для того, чтобы перебрасывать их на войну в Украине. Речь идет об установках типа С-300. Эта батарея в прошлом месяце стояла на защите российской базы "Хамим", а также порта Тартус.