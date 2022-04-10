19 300 ликвидированных оккупантов и куча уничтоженной техники: свежие потери врага

Российские оккупанты по состоянию на 10 апреля потеряли в войне с Украиной примерно 19 300 солдат. Также украинские защитники обезвредили 722 танка врага.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Отметили, что у рашистов теперь нет 1911 боевых бронированных машин.

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Кроме этого оккупанты имеют следующие потери:

342 артиллерийские системы;

108 реактивных систем залпового огня;

55 средств противовоздушной обороны;

152 самолета;

137 вертолетов;

1 384 единицы автомобильной техники;

7 кораблей и катеров;

76 цистерн с топливом и смазками;

112 беспилотников оперативно-тактического уровня;

25 единиц специальной техники;

4 пусковые установки.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий,

– отметили в Вооруженных Силах.

Потери оккупантов по состоянию на 10 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

В НАТО готовы помочь Украине

Отдельные страны НАТО заявили, что готовы помочь Украине перейти от советского оружия на настоящее. Это позволит быстрее завершить войну и победить оккупантов. Также отметили, что советское вооружение может быстро закончиться.

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