19 900 оккупантов, 753 танка: в Генштабе сообщили о потерях врага

14 апреля 2022 , 11:00
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Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

Украинские защитники продолжают обезвреживать российских оккупантов и их технику. По состоянию на 14 апреля враг потерял уже 19 900 бойцов, 753 танка и 1 968 боевых бронированных машин.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил рассказали о потерях врага по состоянию на утро 14 апреля – 50-й день полномасштабного вторжения России.

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Потери россиян за время полномасштабной войны

Общие боевые потери противника с 24 февраля составляют примерно 19 900 бойцов. Техники у российских захватчиков тоже стало гораздо меньше, враг потерял:

  • танков – 753 единицы,
  • боевых бронированных машин – 1 968 единиц,
  • артиллерийских систем – 366 единиц,
  • РСЗО – 122 единицы,
  • средств ПВО – 64 единицы,
  • самолетов – 160 единиц,
  • вертолетов – 144 единицы,
  • автомобильной техники – 1 437 единиц,
  • кораблей и катеров – 7 единиц,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК, ТРК – 4.

В Генштабе подчеркнули, что точные данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.


Потери врага состоянием на 14 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

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Автор: Наталія Пристанська