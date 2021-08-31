19 лет, 10 месяцев и 25 дней: фото последнего американского солдата, который покинул Афганистан

Вечером 30 августа Пентагон сообщил о завершении вывода войск США с территории Афганистана. Миссия американцев продолжалась почти 20 лет и началась после терактов 11 сентября 2001 года.

Последним американским военным, который покинул афганскую землю, стал генерал-майор Крис Донахью. Его фото опубликовало Министерство обороны США.

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Генерал-майор последним покинул афганскую территорию

Донахью командует 82-й воздушно-десантной дивизией, XVIII воздушно-десантного корпуса. Фотография зафиксировала момент, когда он поздно вечером 30 августа садится на борт C-17 Военно-воздушных сил США.

Последний американский солдат покидает Афганистан,

– подписали фото в Минобороны.

Отметим, что после вывода американских войск контроль над аэропортом Хамида Карзая в Кабуле перешел к талибам. Ранее "Талибан" дал США время до 31 августа, чтобы забрать свои силы. Однако в Пентагоне утверждают, что готовы продолжать эвакуацию тех людей, которые хотят уехать.

Трамп раскритиковал операцию по выводу войск

Между тем резко раскритиковал операцию вывода американских войск из Афганистана Дональд Трамп. Бывший американский президент возмущен тем, что в Афганистане оставили много вооружения и военного снаряжения.

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Его стоимость, отмечает политик, около 85 миллиардов долларов. Трамп предлагает требовать его возвращения, если это не подействует, то США якобы следует отобрать его силой или разбомбить.